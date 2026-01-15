Personlig assistent till Johan 26 år i Ljusne/Söderhamn sökes!
2026-01-15
Personlig assistent sökes till Johan, 26 år
Vi söker nu en engagerad, trygg och ansvarsfull personlig assistent till Johan som är 26 år. Johan är en glad och social ung man med stort intresse för hockey, hästar och att vistas i naturen.
Johan har en flerfunktionsnedsättning och autism. Han har inget eget tal utan kommunicerar via iPad och tecken. Som assistent är du lyhörd, tålmodig och intresserad av att bygga en stabil och förtroendefull relation.
I mars flyttar Johan till sin egen lägenhet, vilket gör rollen extra viktig. Vi söker därför dig som är självgående, trygg i dig själv och inger stort förtroende, både hos Johan och hans närstående. Du har förmåga att ta ansvar, arbeta strukturerat och skapa en lugn och förutsägbar vardag.
Arbetet innebär att stötta Johan i hans vardag, i hemmet och vid aktiviteter utanför bostaden. Du behöver kunna ta egna initiativ utifrån Johans behov, rutiner och kommunikation.
Krav och meriter:
• Körkort är ett krav
• Hästvana är ett krav då Johan har sin dagliga verksamhet på ett stall
• Du talar och skriver svenska flytande
• Vårdutbildning är ett plus
Alla som arbetar hos oss måste presentera ett registerutdrag från polisen innan man kan börja jobba.
Följ gärna länken nedan och beställ så kan introduktion starta snabbare!
[https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/](https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/)
Det finns en liten hund i hemmet så du bör inte vara allergisk mot hundar!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kavon Care AB
(org.nr 556861-4753) Kontakt
Kundansvarig
Victoria Karlsson victoria@kavoncare.se +46070000000 Jobbnummer
9686764