Personlig assistent till härligt team
Enkv Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hedemora Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hedemora
2025-12-23
Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete? Vi söker en personlig assistent med möjlighet till arbetsledaransvar!Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Har du egenskaper som ansvarskänsla, flexibilitet och noggrannhet? Brinner du för att skapa möjligheter och en bättre vardag för en annan människa? Är du dessutom en lagspelare som trivs med samarbete? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Vi söker en personlig assistent med möjlighet till arbetsledaransvar till en 43-årig man med Downs syndrom som bor i egen lägenhet i Hedemora. Han behöver stöd i sin vardag, bland annat med att tolka och översätta sitt tal, läsa och skriva, personlig hygien och hushållssysslor. Du kommer också ha en viktig roll i att motivera och aktivera honom samt hjälpa till att planera dagarna. Han har ett stort intresse för film, musik, fiska, promenader, gym och minigolf. Han tränar även bowling regelbundet med tävlingar ca en gång i månaden under säsong.
Utöver assistentrollen söker vi dig som vill utvecklas till arbetsledare. Rollen innebär bland annat personalmöten och bemanningsansvar, med ordentlig inskolning och successivt utökat ansvar. Som arbetsledare är du rättvis, konstruktiv i konflikter och får möjlighet att växa i din roll.
Tjänsten har en sysselsättningsgrad på en fast schemarad om 46,25 % och omfattar dygnspass med jour, inklusive helgarbete. Jouren tillkommer utöver den angivna sysselsättningsgraden.
Om dig:
Vi söker en positiv och omtänksam person som är initiativrik och gärna bidrar med idéer till roliga aktiviteter. Det är viktigt att du är ordningsam, punktlig och uppmärksam på detaljer - och att du gärna gör det lilla extra för att skapa en trivsam vardag. Ett gott humör och nära till skratt uppskattas, och om du dessutom gillar matlagning och kan laga god husmanskost är det ett stort plus!
För att kommunikationen ska fungera smidigt behöver du tala flytande svenska. Talförmågan finns, men kan vara svår att förstå i vissa situationer tills man lärt känna honom. Erfarenhet av alternativ kommunikation är en fördel, men viktigast är att du har lyhördhet och sunt förnuft. Har du tidigare arbetat i en liknande roll är det meriterande, men det är din personlighet och förståelse för hans behov som betyder mest.
Eftersom förändringar kan vara utmanande för honom söker vi någon som ser detta som en långsiktig anställning. Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Omfattning och Arbetsupplägg:
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: Deltid 46,25 % med möjlighet till framtida arbetsledaransvar.
Avtal: Introduktionspass och cirka en månads timanställning innan ordinarie sysselsättningsgrad tilldelas, förutsatt att allt har gått bra. Detta ger dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll.
Arbetspass: Dygnspass med jour (sovande) och helgarbete.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & Anställningsvillkor
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
• --> För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6814859-1765116". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
