Personlig assistent till glad flicka!
2025-09-24
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Göteborg, Karlstad och Visby.
Till en ung tjej med Downs syndrom söker vi nu en personlig assistent.
Tjänsten är perfekt för dig som är student eller vill ha ett extrajobb. Flickan behöver aktivt stöd och hjälp med det mesta i sin vardag. Hon har en utvecklingsförsening som innebär såväl fysisk som mental åldersförsening.
Som personlig assistent är det viktigt att du är ansvarskännande. För att trivas med det här arbetet är det också viktigt att du kan arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Tjänsten är på deltid och förlagd till 1-3 vardagseftermiddagar i veckan mellan kl. 15.30-20.30 och varannan eller var tredje helg. Under helger och skollov är passen förlagda vanligtvis mellan kl. 10.00-18.00.
Tillträde omgående.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Lön enligt kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se
Anna Månsson Ernlund, Kundansvarig anna.mansson@sarnmark.se
