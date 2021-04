Personlig assistent till en 9-årig solstråle - Norsjö kommun - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norsjö

Norsjö kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norsjö2021-04-13Norsjö kommunNorsjöbygden är en plats som andas framåtanda, drivkraft och utveckling mitt i Västerbottens inland, med närhet till både kust och fjäll.Här bor du familjevänligt, bra och billigt, har tillgång till en rik fritid och bra skolor. Föreningslivet bjuder på ett brett utbud av aktiviteter och här möter du mängder av engagerade eldsjälar. Att bo och verka i Norsjöbygden ger dig möjligheten att ha ett utvecklande arbete samtidigt som du har tid och resurser över till familj, vänner och intressen. Vi brukar skryta om att här har vi världens bästa vardag!Kommunens arbete genomsyras av kommunens värdegrund där positivitet, professionalitet, engagemang och respektfullhet är ledorden.2021-04-13Vill du jobba med en 9-årig solstråle? Ett arbete som är fyllt av värme och glädje, där du tillsammans med dina kollegor får jobba med att utveckla flickans förmågor.Leken är ett viktigt verktyg för att utvecklas, därför är det bra om du har barnasinnet kvar. Flickans stora intressen är dans och musik, vatten - både att leka med och att bada, bollar, kasta stenar, studsmatta, spela spel m.m.I arbetet jobbar du med att utveckla det sociala samspelet, utveckla språket och utveckla leken. Att ge flickan förutsättningar för livet. Flickan behöver stöd och aktiv tillsyn. Flickan är en glädjespridare med mycket vilja. Flickan har begränsningar i kommunikation. Som assistent kommer du att vara till hjälp där funktionshindret är begränsande, vilket omfattar till exempel kommunikation, personlig omvårdnad, förflyttningar och olika aktiviteter.Den aktuella tjänsten innebär vaken natt där du övervakar flickans sömn.Utbildning/erfarenhet: Det är önskvärt att du som söker tjänsten har utbildning/erfarenhet av arbete med barn eller ungdomar. Det är en fördel om du har erfarenhet av att jobba inom vård, omsorg och/eller personlig assistans samt vet vad det innebär att arbeta i en familjs hem. Tidigare erfarenhet av alternativ kommunikation såsom tecken som stöd ser vi som mycket meriterande.Personliga egenskaper: Du som söker ska ha ett stort engagemang och kunna ta egna initiativ, ha intresse att jobba med barn med funktionshinder och du är trygg och har en god samarbetsförmåga. Du är flexibel och lyhörd för andra människors behov. Det finns en stor frihet under ansvar i arbetet, därför är det bra om du är påhittig och lekfull. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig informationFör att du ska kunna bli aktuell för anställning krävs att du kan visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.Urval och intervjuer kan ske löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!Anställningsform: vikariat under ordinarie personals föräldraledighet, 2021-07-05--2022-08-31Anställningens omfattning: Ständig natt, 68,81%Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstid68,81 %, ständig natt. Tillträde: 2021-07-05 VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-02Norsjö kommun5686782