Personlig assistent till barnassistans!
2025-10-15
Vi söker nu en glad och ansvarstagande assistent till en 10-årig tjej med flerfunktionshinder bosatt i Glommen/Falkenberg
I arbetet är förlagt dagpass, kvällspass och vaken natt. Inledningsvis är passen kvällstid och när man känner sig varmare i kläderna kan det också bli natt och dag. I arbetsuppgifterna ingår förutom omvårdnad och lek att följa med till skolan, sjukhusvård och andra vårdbesök samt aktiviteter. Du bör kunna skifta mellan lek och ansvar snabbt.
Vi ser gärna att du har någon typ av erfarenhet av arbete med barn och av omvårdnad men det mesta kommer du lära dig på arbetsplatsen. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp som arbetar nära varandra och nära familjen.
Tjänsten som är ledig ligger på cirka 35-40% och passar dig som studerar. Men det finns också tillfällen att jobba mer genom att ta extra pass. Förutom tjänsten söker vi också timvikarier vid behov.
Intervjuer kommer ske löpande så skicka in din ansökan så fort du kan då tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden gått ut.
Körkort är krav.
Arbetstider: Dag, kväll, natt och helg
Anställningsvilkor: Tillsvidare, samt timvikarie vid behov
Tillträde: Snarast, eller enligt överenskommelse
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna. Så ansöker du
