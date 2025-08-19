Personlig assistent sökes i Lund
2025-08-19
Vi söker en assistent med humor, skärpa samt ett öga för detaljer!
Är du en person som skrattar högt, ofta och gärna? Vi letar efter dig som är både glad och social men också gillar att ha ordning och reda. Vi är ett aktivt gäng med mycket skratt, högt i tak och en god sammanhållning. Vi letar efter någon som kan matcha vårt tempo och vår positiva energi.
Vår kund älskar action så du behöver vara initiativrik, aktiv och inte rädd för att prova något nytt. Samtidigt behöver du vara trygg, lyhörd och kunna hjälpa till med både fysisk assistans och kognitivt stöd i vardagen. Vi är ute och kör rullstol dagligen, och kunden behöver stöd att hålla struktur, förstå instruktioner och planera samt navigera genom dagen.Vår kund har ett öppet sinne och trivs bäst med någon som också har det.
Du behöver vara:
100 % flytande i svenska och ha god kommunikationsförmåga (då kunden har kommunikationssvårigheter)
Engagerad och nyfiken
Någon som gillar att vara en del av ett sammanhang, och har lätt för att föra ett samtal
Noggrann och strukturerad
En person med mycket nära till skratt men också kunna ta stort ansvar
Någon som vill bli en del av arbetsgruppen, gillar att bjuda på sig själv och bidrar till gruppens dynamik.
Glad och positiv med ett kreativt sinne
Någon som med lätthet tar till dig instruktioner och tycker att det är roligt att lära dig nya saker.
Bekväm med att följa med och simma vissa måndagar 12.00-13.30
Utan allergi mot pälsdjur (katt finns i hemmet)
Om dig: Vi ser helst att du är kvinna mellan 20-40 år, men det absolut viktigaste för oss är att personkemin med kunden stämmer, så känner du igen dig i beskrivningen så spelar resten ingen roll.
Om du tror att du är rätt person för rollen ser vi verkligen fram emot att höra från dig! Skicka gärna med en kort beskrivning i din ansökan om varför just du passar för jobbet.
Tror du inte att detta är rätt för dig? Då är det helt okej att avstå - vi letar efter rätt matchning, både för vår och din skull. Vi är måna om att hitta rätt person, och är hellre tålmodiga än kompromissar.
Det här jobbet passar dig som har rätt personlighet och inställning - och som gärna ser detta som ett långsiktigt uppdrag.
Viktigt med belastningsregister
Sysselsättningsgrad: Deltid ca 50% och extra vid behov Tillträde: Enligt överenskommelse Arbetstider med reservation till att ändring kan ske: 08.00 - 15.00 / 16.00 - 21.00 fördelade mellan måndag-söndag, helgarbete förekommer. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
