Personlig Assistent Södermalm
2025-09-23
Plats: Stockholm, Södermalm.
Yrke: Personlig assistent
Omfattning: Deltid och heltid.
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Om jobbet. Jag är en 20-årig kille som söker en ny personlig assistent för att stötta mig i min vardag. Jag har en funktionsnedsättning och behöver hjälp med olika moment i livet, både hemma och ute på skolan och aktiviteter.
Du kommer att arbeta nära mig och vara en viktig del av min vardag. Arbetet innebär att du hjälper till med personlig hygien, måltider, planering av dagen, samt följer med och aktiverar mig på skolan och aktiviteter.
Vem är du? Jag söker dig som är lyhörd, empatisk, och ansvarsfull. Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor, är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter olika situationer. Erfarenhet av omsorgsarbete eller arbete inom vård och stöd är meriterande, men störst vikt lägger vi vid din personlighet och din förmåga att bemöta andra med respekt och omtanke.
• Du är noggrann och har ett gott omdöme.
• Du kan arbeta självständigt men även samarbeta väl med andra.
• Du är en problemlösare och kan hantera stressiga situationer med lugn och tålamod.
• Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.
• Körkort är ett plus, men inget krav. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar med CP-skador och kan sköta andningsapparat (Bi-PAP), mat pump till PEG-sond och tak lift. Viktigaste är att du är en person som kan se mig som en helhet och planera, strukturera min vardag självständigt. Du bör se arbetet som långsiktigt, då det tar tid för mig att vänja mig vid nya assistenter. Du måste behärska obehindrat svenska i både tal och skrift, eftersom det är viktigt för kommunikationen och dokumentationen.
Om anställningen
Anställningsform: Timanställning
Lön: Timlön enligt kollektivavtal Arbetstider: Aktiv assistans dygnet runt uppdelat på dag, kväll och natt enligt anpassat schemat. Du får introduktion och utbildning i rollen som personlig assistent Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: jobbansokan@weraomsorg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Wera Omsorg
(org.nr 556867-1720), https://www.weraomsorg.se/ Arbetsplats
Wera Omsorg, AB Kontakt
Christoffer Ericsson Potapoff timoniemi
jobbansokan@weraomsorg.se
9521492