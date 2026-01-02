Personlig assistent i Stockholm
Vi söker dig som vill arbeta med en man i 60-årsåldern som snart ska få komma hem från en lång sjukhusvistelse efter ha drabbats av en omfattande hjärnblödning förra året. Mannen bor centralt på Kungsholmen i en egen lägenhet som vätter ut mot natursköna grönområden i Stockholms innerstad. Vår uppdragsgivare har ett rikt socialt liv med vänner och familjemedlemmar som han träffar regelbundet. Innan hjärnblödningen arbetade han som grafisk designer med fokus på typografi, vilket han arbetat med passionerat under sitt yrkesliv. Mannens stora intressen i livet är design, modern konst, arkitektur, musik (jazz, rnb, funk, soul m.m.) och sport (cykling, längdskidor och friidrott). Som assistent kommer du vara en mycket viktig del i mannens liv där han utöver sin starka koppling till kultur och sport gärna vistas i naturen, studerar fåglar och annat djurliv.
Mannens behov förutsätter tillsyn och insatser dygnet runt. Han har en förlamning som gör att han har en väldigt begränsad rörlighet. Han behöver hjälp med samtlig ADL och en nedsatt förmåga att kommunicera. Då mannen även andas genom en trakealkanyl kommer ni till stor del att arbeta två assistenter med uppdragsgivaren för att säkerställa att hans andning fungerar korrekt. En central del av arbetet är att förebygga stopp i kanylen genom att regelbundet ta bort slem/saliv med en slang (sugkateter) och ge slemlösande inhalationer. Utöver trakeostomin får vår uppdragsgivare hjälp med sin andning genom en ventilator. Mannen har även en sond i magen som han matas med.
Om Novum AssistansNovum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället. Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Vem är du som sökande?Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, omhändertagande, empatisk och lyhörd. Vi ser att du i din yrkesroll motiveras av att möjliggöra ett meningsfullt liv för vår uppdragsgivare som tar utgångspunkt i hans intressen. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent, uppdragsgivaren och hans anhöriga är avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet - därför ser vi gärna att du som sökande har liknande intressen som vår uppdragsgivare. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Som person trivs du med att ta initiativ, både självständigt och i samspel med andra i grupp. Du har en naturlig känsla för innebörden av att arbeta i någon annans hem och på ett ödmjukt sätt respekterar hemmamiljön i din roll som assistent.
Övriga krav på dig som assistent i detta uppdrag:
Du är icke-rökare.
Du har obehindrad svenska i tal och skrift.
Novum som arbetsgivare säkerställer att du som nyanställd erhåller betald teoretisk och praktisk introduktion i arbetsuppgifterna. Introduktion och utbildning kommer tillhandahållas av sjukhuspersonal med specialistkompetens inom trakeostomi.
Om anställningenVi tillämpar anställningsformen viss tid så länge uppdraget varar med en inledande timanställning under introduktionen. Du erbjuds fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal (Fremia-Kommunal: Personlig Assistans).
Arbetstiderna är 08-15, 15-22 och 22-08 och kan variera baserat på din schemaläggning. I samband med anställningen försöker vi tillgodose önskemål kring arbetstider.
Om rekryteringenUrvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
I den här rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest för samtliga sökande. Detta tar ca 15-20 minuter att genomföra och du får en inbjudan via din mejl efter du sökt tjänsten. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i uppdraget.
