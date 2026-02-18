Personlig Assistent i Örnsköldsvik
Höga Kusten Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örnsköldsvik
2026-02-18
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höga Kusten Personlig Assistans AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi söker nu personal till en kvinna i centrala Örnsköldsvik.
Vi söker dig som är minst 18 år och är lyhörd, flexibel, självgående och positiv. Meriterande är om du har erfarenhet av Diabetes.
Eftersom kunden kan vara utåtagerande krävs det att du är trygg i dig själv och jobbar utifrån ett lågaffektivt bemötande. Vi ser även att du fungerar att arbeta både självständigt men även i grupp.
Du bör inte vara allergisk mot pälsdjur då det förekommer dagligen i arbetet.
Arbetspassen är uppdelade i 7 Dygnspass / månaden med sovande Jour. 68%
Tillsammans utgår vi från kundens behov ,stora som små för att möjliggöra en självständig och delaktig vardag.
Höga Kusten Personlig Assistans AB är ett företag som bedriver personlig assistans inom Örnsköldsvik och Sollefteå kommun. Vi strävar inte efter att bli det stora bolaget utan vi fokuserar på ett nära samarbete med kunden och dig som Personlig assistent. Vi vill kunna skapa ett gott liv för kunden utifrån var och en Kunds förutsättningar.
Våra ledord är att individen skall vara i centrum och där igenom bygger vi flexibla lösningar och framförallt ska det finnas ömsesidig respekt. Vi upplever oss som flexibla och med ett öppet sinne. Vi har en hög tillgänglighet där vi jobbar för ett holistiskt upplägg. Viktigt för oss är att både Kunden och assistenten trivs och blir uppmärksammad.
Rekryteringen sker löpande.
Välkommen med din ansökan via länk och/eller via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Höga Kusten Personlig Assistans AB
(org.nr 556831-3091) Arbetsplats
Höga Kusten Personlig Assistans AB Jobbnummer
9749326