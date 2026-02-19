Personlig assistent i Örebro
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-02-19
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novum Assistans AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Vingåker
, Laxå
eller i hela Sverige
Vi söker personliga assistenter till en flicka som snart är 2 år med trakeostomi i Haga i närheten av Karlslund, Örebro. Flickans behov förutsätter tillsyn och insatser dygnet runt. Då flickan andas genom en trakealkanyl kommer ni alltid att arbeta två assistenter med uppdragsgivaren för att säkerställa att hennes andning fungerar korrekt. En stor del av arbetet är att förebygga stopp i kanylen genom att regelbundet ta bort slem/saliv med en slang (sugkateter) och ge slemlösande inhalationer. Flickan har även en sond i magen som hon matas med samt är i behov av gymnastikövningar/lägesförändringar.
Som assistent i det här uppdraget erbjuds du ett givande arbete med en levnadsglad flicka som är nära till skratt. Familjen består av flickans mamma, pappa och två storasystrar. De bor i en villa tillsammans med en vän till familjen. Som assistent kommer du att arbeta i flickans närhet - både i hemmet men även när familjen gör utflykter och resor. Familjen har en aktiv livsstil och ägnar gärna sin fritid ute i naturen. Familjens hem ligger ca 4 km från centrala Örebro och det finns goda förbindelser dit med cykelbana och busslinjer.
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället. Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Vem är du som sökande? Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, noggrann empatisk och lyhörd. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Vi ser att du är trygg som person och trivs med att ta initiativ, både självständigt och i samspel med andra i grupp. Du har en naturlig känsla för innebörden av att arbeta i någon annans hem och på ett ödmjukt sätt respekterar hemmamiljön i din roll som assistent. Det är viktigt att du som assistent gillar barn och att du som arbetar dagtid trivs med familjens aktiva och sociala livsstil.
Övriga krav på dig som assistent i detta uppdrag:
Du är icke-rökare.
Du har obehindrad svenska i tal och skrift.
Du har körkort
Önskvärt är även att du har god fysik, är glad och positiv. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och uppdragsgivaren är avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet.
Du får introduktion i de medicinska uppgifterna på Örebro universitetssjukhus samt i hemmet.
Om anställningen Vi söker behovsvikarie dag/eftermiddag som kan leda till större tjänst. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal (Fremia/Kommunal - Personlig Assistans).
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. I den här rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest för samtliga sökande. Detta tar ca 15-20 minuter att genomföra och du får en inbjudan via din mejl efter du sökt tjänsten. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i uppdraget.
För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
Då du som personlig assistent kommer att arbeta med ett barn krävs det att du inför eventuell anställning uppvisar ett belastningsregisterutdrag från polisen. Detta kan du beställa till din digitala brevlåda via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5124862-1849928". Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30 (visa karta
)
703 47 ÖREBRO Arbetsplats
Novum Assistans Jobbnummer
9751283