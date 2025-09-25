Personlig assistent i Lerum
2025-09-25
Vi söker nu erfarna personliga assistenter till en 30-årig aktiv tjej som är rullstolsburen.
Hon kommunicerar genom ögonkontakt och ljud vilket gör att du bör vara lyhörd.
Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av sondmatning, dock inget krav.
Hon tränar/stretchar regelbundet och gillar att vara aktiv genom promenader, bada både ute inomhus och i badhus samt att fönstershoppa.
Hon åker dagligen ut på dessa aktiviteter och är hemifrån varje dag ca kl 11,30- 20,00
Hon tycker också om att lyssna på musik och besöka musikevenemang med sina assistenter.
Som personlig assistent kommer du att ha möjlighet att stödja och hjälpa denna aktiv tjej att fortsätta leva ett aktivt liv.
Tjänsten inkluderar assistans dygnet runt med dubbelassistans dagtid.
Dagspassen är långa, ca 12 timmar, vilket innebär att du inte arbetar mer än 4 pass i veckan.
Under nattpassen ingår det 6,5 timmar jour/väntetid mellan 23.30-06.00.
Schemat är ett 6-veckorsschema där du arbetar både dag- och nattskift samt helger.
Vi söker både manliga och kvinnliga assistenter.
krav på dig som söker:
Du skall behärska det svenska språket i tal och skrift!
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska då arbetet innebär kundkontakt och i viss mån dokumentation.
• Kunden bor hemma hos sina föräldrar.
• Urval sker löpande så ansök i god tid!
Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Detta är ett deltidsjobb.
Inspirera Assistans AB (org.nr 556926-4277)
