Personlig Assistent Holsbybrunn/ Vetlanda
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vetlanda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vetlanda
2026-02-26
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMF Assistans AB i Vetlanda
, Eksjö
, Uppvidinge
, Vimmerby
, Växjö
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren glad kvinna 50+ år med körkort och tillgång till bil för vår kund som bor i Holsbybrunn. Vill du jobba hos vår goa 25-åriga kille? Han älskar att vara social och hitta på saker men kan lika gärna ha en hemmadag.
Vi söker nu dig som vill bli en del av hans team!
Det dagliga arbetet består av att hjälpa till med det han inte klarar att göra själv. Kunden har PEG som du som assistent får lära dig med tiden. Han äter själv också som då består av smakportioner. Han går själv men har dålig balans och använder sig utav rollator både inne och ute. Kunden behöver ständig tillsyn av assistenten. Han är en rolig kille med mycket humor alltid glad och skrattar och skojar gärna. Under sin fritid tycker han om att bowla, vara på utflykt eller ta en promenad. Gärna ett biobesök ibland, sport är också av intresse tex speedway och hockey det intresset delar han med sin bror. Han bor med sin mamma i en villa i Holsbybrunn och det kan vara svårt med busstider så därav krav på körkort och bil. Du kommer att arbeta i hemmet där det finns en hund så du är bekväm med det.
Du erbjuds trevliga kollegor och en aktiv kund som verkligen uppskattar sina assistenter. Du kommer att få individanpassad introduktion/utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner.
Assistentens roll och egenskaper
Du är öppen och nyfiken med hjärtat på rätta stället, vi vill att du är lojal och pålitlig och dela sunda värderingar och ha en bra människosyn. Du ska vara snäll och omtänksam med fokus på kunden. Att kunna vara lite busig med glimten i ögat men ändå vara lugn och ansvarstagande. Empatisk förmåga är också en fin egenskap. Bra om du kan teckenspråk det används mer och mer. Han har eget tal men tecken förstärker kommunikationen.
Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom vi i arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk eller har semester - vi ställer upp för vår kund och varandra.
Krav
• Körkort och bil.
• Svenska i tal och skrift.
• Rökfri.
• Ej pälsdjursallergi.
• Ej hundrädd.
• Kvinna mer livserfarenhet.
• Erfarenhet av samma eller liknande yrken.
Meriterande
• Utbildning som undersköterska eller motsvarande.
• Kunskap om tecken som stöd.
• Flexibel med arbetstider.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Timmar, men för rätt person kan det övergå till fasta pass i en 20% tjänst.
• Kunden går på daglig verksamhet 08:30-12:00 utan assistans.
• Passen är förlagda vardagar dagtid kl. 07:00-08:30 assistenten lämnar på DV.
• Kvällar16:00-22:00 kan även hända att passet startar kl.12:00-16:00 eller slutar kl. 20.00
• Man hämtar man på DV Kl.12:00
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Fremia. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9766231