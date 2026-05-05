Personlig assistent
Vi söker personlig assistent till en MS- sjuk 64-årig kvinna som är rullstolsburen, så det innebär lyft och förflyttning med lyft och lyft täcke/sele. Hon har diabetes typ 2 och supra pubisk kateter. Hon har god förmåga att kommunicera. Arbetstiden innebär att vara flexibel och kunna arbeta dag, sen kväll ofta lång pass på lördagar 16tim, enstaka vardagar. Ej natt eller jour.
Tre katter finns i hemmet.
Bor i Västerfärnebo, Sala kommun.
Du måste uppfylla samtliga kriterier annars är du tyvärr inte aktuell för anställningen.
Vi söker kvinnlig assistent.
Du bör ha erfarenhet av lyft och förflyttning.
Ordningsam.
Stresstålig.
Tålamod.
God fysik.
God svenska i tal och skrift.
Du ska kunna vara flexibel vilket innebär att kunna hoppa in och arbeta efter behov och justera schema vid behov.
B körkort
I ansökan vill vi att du berättar om dig själv med utgångs punkt från det som står i annonsen. Berätta också om du har några erfarenheter av att arbeta inom vården och LSS. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
CV och personligt brev via mail
E-post: anna.widarsson-hane@personstod.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AKA 26". Arbetsgivare Personstöd Mälardalen AB
(org.nr 556617-2069), http://personstod.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kund och personal ansvarig
Anna widarsson-Hane anna.widarsson-hane@personstod.se 021-4757231 Jobbnummer
9892087