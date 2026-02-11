Personlig assistent
2026-02-11
Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Vi söker nu en driven person som vill jobba som personlig assistans till en kvinna i 50års åldern, arbetet utförs i brukarens hem.
Man ska som sökande klara av att arbeta ensam samt ta ansvar då man behöver ta egna beslut utifrån situationer som uppstår. Vi söker dig som är lugn och lyhörd. Har ett genuint intresse av att arbeta med människor samt har ett varmt bemötande.
I arbetet som personlig assistent kommer du följa med i vardagliga aktiviteter såsom personlig omvårdnad, hjälp med på- och avklädning, personlig hygien, förflyttningar och delegerad sjukvård från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vardagliga sysslor som, städning, tvätt och inköp är också en del i ditt arbete som utförs tillsammans med brukaren.
Ni kommer även få följa med personen på promenader utomhus samt på hennes fritidsintressen som är varierade. Allt från shopping, bilturer, till gymnastik.
Som personlig assistent får du ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka, du är med och skapar en meningsfull vardag för brukaren och har möjlighet att kunna göra det där lilla extra för din brukare. Arbetet styrs utifrån brukarens behov och dennes genomförandeplan.
Arbetstider är dygn. Utifrån tjänsten erbjuder vi ett meningsfullt arbete där du kommer göra stor skillnad för brukaren i vardagen. Introduktion kommer ges utifrån stöd av erfarna kollegor.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor, gärna inom LSS.
Det är viktigt att du har god datavana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Minst 18år.
Har bra samarbetsförmåga och tar ansvar i det dagliga arbetet.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
