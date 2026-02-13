Personlig Assistent - Vikarie- Mora
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Rättvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Rättvik
2026-02-13
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Rättvik
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Borlänge
eller i hela Sverige
Jag söker en personlig assistent för ett vikariat from 1:a mars under 2 eller 3 månader.
Innan du läser min annons läs noga kraven för att se om du passar bra för den:
• Du bor nu i Mora eller i närheten och du är en kvinna,
• Du pratar och förstår flytande svenska - både skriftligt och muntligt
• Du har körkort och är van att köra. Körkort krävs för att ta sig till och från arbetsplatsen samt att du kommer köra i tjänsten
• Du har bra fysik, ingen smärta i ryggen, axlarna och knän
Jag söker för ett vikariat från 1 mars och två månader framåt (eventuellt lite mer) om ca 35 timmar per vecka. Jag är en pensionär kvinna i elstol och behöver hjälp med ALLT som förekommer i ett hem, hjälp med personlig hygien, kläder, matlagning etc. Jag söker dig som är flexibel, lugn och ansvarstagande, är trygg med att arbeta självständigt, och förstår att vård och omvårdnad är en naturlig del av arbetet. Erfarenhet från vård, omsorg eller personlig assistans är viktigt men PERSONKEMI ÄR VIKTIGAST! Kul också om du delar lite av mina intressen: konst, målning, klassisk musik, samhällsfrågor mm
Jag söker dig som är seriös, engagerad, lugn, trygg i dig själv och positiv.
Det är meriterande att skriva ett personligt brev, baserat på vad som står i den här annonsen. Då vill jag veta mer om dig! Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv utifrån vad du läst här. Jag bryr mig mer om vem du är än vad du gjort innan.
Välkommen med din ansökan! (Obs. Rekrytering sker löpande.)
Skicka gärna med ett foto vid ansökan.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Individuell lönesättning. Ersättning per timma. Lön utbetalas månaden efter intjänandeperiod. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9741571