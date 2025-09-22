Personlig Assistent - Luleå
2025-09-22
Om jobbet
Assistansteam1 har över 15 år i branschen. Kollektivt anslutna - kommunal. Friskvårdsförmåner.
Du kommer att ingå i härliga gäng. Men oftast arbetar du ensam tillsammans med kunden.
Precis som dina kollegor så tror vi att du är en glad, positiv, trygg , lyhörd och social person med engagemang och god empatiskt förmåga. Du förstår den värdefulla rollen som möjliggörande personlig assistent.
Kanske har du tidigare erfarenhet inom personlig assistans eller arbete inom hemtjänst? Det är meriterande men inte något krav.
Att jobba som assistent innebär att du finns där och assisterar kunden med varierande moment i sin vardag. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och du kommer bland annat att hjälpa till vid förflyttningar, personlig omvårdnad, vanligt förekommande hushållssysslor i ett hem såsom matlagning, städning och andra praktiska göromål. Samt följa med kunden på aktiviteter.
Om du är intresserad av att arbeta med oss och göra en positiv skillnad i någon annans liv, tveka inte att skicka in din ansökan. För att ansöka behöver du ett utdrag från polisens belastningsregister - Skicka din ansökan via mail till ansokan@at1.se
märk din ansökan "Göteborg"
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: anmalan@at1.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistansteamet Norr AB
414 58 GÖTEBORG
