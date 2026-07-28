Personlig assistent - heltid måndag-fredag kl. 09-17
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-07-28
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monument Assistans AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Nu söker vi en personlig assistent till en man i 60-årsåldern som bor i Klagshamn. Han har ett stort och kontinuerligt behov av stöd i sin dagliga livsföring, både gällande grundläggande behov och andra personliga behov.
Tjänsten avser dagtid måndag-fredag med arbetstider 09.00-17.00, och är en långsiktig anställning där du arbetar nära kunden och bidrar med trygghet, struktur och livskvalitet. Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att ge stöd i alla moment som kunden inte kan utföra på egen hand. Exempel på arbetsuppgifter:
Personlig hygien
På- och avklädning
Måltider och matstöd
Förflyttningar
Stöd vid egenvård
Tillsyn och trygghetsskapande närvaro
Stöd i vardagliga aktiviteter och rutiner
Arbetet är praktiskt och fysiskt, och du arbetar i kundens hem utifrån behov och dagsform.
Kravbild
Vi söker dig som:
Har körkort
Är lugn, stabil och trygg
Är ansvarsfull och noggrann
Har god fysisk förmåga
Är lyhörd och respektfull i nära omsorgssituationer
Är pålitlig och punktlig, då kontinuitet är avgörande
Erfarenhet av personlig assistans, vård eller omsorg är meriterande men inte ett krav.
Personlig lämplighet är avgörande.
Arbetstid och omfattning
Heltid
Måndag-fredag
Kl. 09.00-17.00
Tillsvidareanställning enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Trygg anställning hos seriös assistansanordnare
God introduktion och handledning
Stöd från arbetsledning och kollegor
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
Möjlighet till kompetensutveckling inom personlig assistans Så ansöker du
Skicka gärna CV och ett kort personligt brev där du beskriver varför du vill arbeta som personlig assistent. Rekrytering sker löpande
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687)
Scheelevägen 17 (visa karta
)
226 60 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Amina Mourtada amina@monumentassistans.se 0793-154765 Jobbnummer
10014363