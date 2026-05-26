Personbilsmekaniker
JLindstammer Däck & Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Söderköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Söderköping
2026-05-26
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JLindstammer Däck & Bilservice AB i Söderköping
Jobba hos oss - vi söker bilmekaniker!
Vill du bli en del av ett litet och engagerat team där kvalitet, service och kundnöjdhet står i fokus?
Nu söker vi en bilmekaniker till vår verkstad i Söderköping.
Hos oss får du arbeta brett med felsökning, service, reparationer och underhåll av personbilar och andra fordon. Du blir en viktig del av den dagliga verksamheten och får även möjlighet att möta kunder, ge rådgivning och bidra till en positiv upplevelse i verkstaden.
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du gillar ordning och reda, har ett genuint intresse för bilar och trivs med att ge kunden det lilla extra. Eftersom vi är ett mindre företag arbetar vi nära varandra, därför lägger vi stor vikt vid din personlighet och din vilja att vara med och utveckla verksamheten framåt.Publiceringsdatum2026-05-26Om tjänsten
• Heltid, 100%
• 6 månaders provanställning, därefter tillsvidareanställning
• Individuell lön
• Start enligt överenskommelse
• Arbetsplats: Slussportsvägen 6, Söderköping
Vi söker dig som har:
• Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande kunskap
• Några års erfarenhet som bilmekaniker
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska
• Ett serviceinriktat och positivt arbetssätt
Har du dessutom intresse för sociala medier och vill vara med och bidra till företagets utveckling är det ett stort plus.
Känner du igen dig? Då vill vi gärna höra från dig!
Skicka din ansökan till: Info@jlindstammer.se
Vi ser fram emot att höra från dig.
Hoppas vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
E-post: Info@jlindstammer.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JLindstammer Däck & Bilservice AB
(org.nr 559448-2183)
Slussportsvägen 5 (visa karta
)
614 92 SÖDERKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jesper Lindstammer Info@jlindstammer.se 0709690897 Jobbnummer
9929817