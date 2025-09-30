Personal sökes till hemstäd
glada hem erbjuder:
• hemstädning
• flyttstädning
• storstädning
• fönsterputsning
Vi hjälper våra kunder att frigöra tid i vardagen, genom att hjälpa dem i deras hem. Vill du jobba i ett team, som stöttar varandra till att göra ett gott arbete, då är glada hem rätt för dig.
Du som söker ska
• Behärska svenska eller engelska språket
• Vara noggrann, strukturerad och utåtriktad
• Gärna ha arbetat med städning och vara stolt i din yrkesroll
• Stort plus om du kan utföra fönsterputsning och/eller strykning
• Ha manuellt B-körkort
Vill du göra andra människor glada?
glada hem AB är företaget som bryr sig om sina kunder. Vi hjälper familjer att ta hand om sin vardag och vi gör det med stor glädje
Sedan 2008 arbetar vi på glada hem med hushållsnära tjänster, medarbetarna är ett team som tycker om att hjälpa till och göra det där lilla extra.
Vi söker dig som är bäst på att städa, har körkort och är mycket ordningsam och ansvarsfull. För att kunna kommunicera med personal, kunder och kunna läsa säkerhetsföreskrifter krävs det att du talar/läser svenska eller engelska. Vi ser gärna att du trivs i yrket som Servicemedarbetare och gärna vill växa i rollen.
Vi utgår från Malmö och arbetar i sydvästra Skåne.
Arbetstiderna är mellan 6.00 - 17.00 måndag - fredag, varierande tider, dock alltid på schema med god framförhållning.
Urval sker löpande då tjänsten ska tillsättas omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@gladahem.se Omfattning
