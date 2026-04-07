Person sökes till gårdsmejeri
2026-04-07
Vi söker en ansvarstagande person till vårt gårdsmejeri på Kåhögs Gård, Partille kommun. Tjänsten innebär hantering och förädling av mjölk, försäljning och kundkontakt, samt diskning.
Tjänsten är ett vikariat på heltid (1 juni 2026 - 31 juli 2027, med schemalagt arbete på dag- såväl som kvällstid (till 20:00), samt var 3:e helg.
Vi söker en person som är ansvarstagande, positiv och gillar att ha kundkontakt.
Meriter:
Livsmedelserfarenhet
Serviceerfarenhet
Flytande i svenska samt goda kunskaper i engelska.
Om företaget: Kåhögs Mjölk startades 2015 och har sedan dess sålt mjölk och yoghurt 7dagar i veckan samt att vi levererar till ett 10-tal butiker i Göteborgsområdet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: kahogsgard.jobb@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Jobb mejeri".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kåhögs Gård AB
(org.nr 556419-8306)
Byvägen 47 (visa karta
)
433 76 JONSERED Arbetsplats
KÅHÖGS GÅRD AB Kontakt
Linn Börjesson Kahogsgard.jobb@outlook.com 0733585396 Jobbnummer
