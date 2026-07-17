Pensionsadministratör till roll inom Back Office
SJR in Sweden AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
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SJR söker nu en Pensionsadministratör till vår kund inom försäkring. Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start så snart som möjligt, där du anställs av SJR och arbetar som uthyrd konsult hos vår kund under en period på sex månader. Därefter finns mycket goda möjligheter till förlängning eller erbjudande om direktanställning hos kunden. På kontoret, mitt i centrala Stockholm, möts du av en varm och familjär arbetsmiljö där kvalitet och professionalism präglar både kulturen och det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Som pensionsadministratör ansvarar du för onboardingprocessen och säkerställer en smidig och effektiv hantering av pensioner för våra kundföretag. Du arbetar med en bred variation av kundärenden och ger support både via telefon och genom ärendehanteringssystem. I rollen hanterar du administration och support kopplat till tjänstepensioner och andra kollektivavtalade förmåner, där du säkerställer att allt sköts korrekt och effektivt för våra kunder.
Ditt professionella bemötande och din goda sociala förmåga är avgörande för att bidra till hög kundnöjdhet. Du blir en del av ett engagerat team inom Pensionsservice, där specialister och generalister samarbetar för att skapa en trivsam arbetsmiljö och leverera service av hög kvalitet. Vår kund befinner sig i en spännande utvecklings- och digitaliseringsfas med fokus på att skapa smartare och mer effektiva arbetssätt. Därför är det viktigt att du har ett stort systemintresse och drivs av att utveckla processer som förenklar och kvalitetssäkrar administrationen.
Ansvarsområden
• Hantering av kundärenden kopplade till betalningar, premier, kollektivavtal, pensioner och löner.
• On-boarding av nya kunder och säkerställande av en smidig försäkrings- och pensionsadministration.
• Support och vägledning till kunder via telefon och ärendehanteringssystem.
• Utveckling och effektivisering av administrativa processer för att förbättra kvalitet och användarupplevelse.
Lämplig bakgrund
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande. Du har minst 1-2 års relevant arbetslivserfarenhet inom pensions- eller försäkringsadministration och du har bred systemvana samt ett teknik/systemintresse och goda erfarenheter som Excel-användare. Du har en kommunikativ förmåga med mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Som person har du har hög social kompetens och ett nyfiket och tillmötesgående förhållningssätt. Vidare är du driven och nyfiken person med skinn på näsan och du är van att leda dig själv. Tack vare ditt trevliga sätt och din kommunikativa förmåga har du lätt att bygga goda relationer och du gillar verkligen att utveckla och hjälpa såväl kunder som kollegor.
Vad erbjuder viOm företagetSå ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Atena Kamaliha. Vi inte4vjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-08-16.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_1206996091-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
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103 91 STOCKHOLM Kontakt
Atena Vinogradova atena.vinogradova@sjr.se Jobbnummer
10005723