Pedagogisk assistent till Jenny Nyströmskolan

Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.
Jenny Nyströmskolan är en av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund och har drygt 800 elever fördelade på sex olika nationella program och tre introduktionsprogram. Inom Jenny Nyströmskolan finns också anpassad gymnasieskola. Vi är en framåtsträvande skola med ett öppet klimat som tror på såväl dig som personal som på våra elever.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Vi söker en pedagogisk assistent till ett av våra introduktionsprogram. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att tillsammans med lärarna leda eleverna i sitt lärande, det görs genom att du är med eleven under hela skoldagen. Du coachar och stödjer eleverna i det de behöver för att utvecklas och uppleva en professionell skoldag.
Skoldagen är individuellt anpassad efter varje elevs behov. Det handlar om såväl elevernas personliga utveckling, hjälp med pedagogik, kontakt med vårdnadshavare samt omsorg. Vi arbetar strukturerat med att se till att skapa ett tillgängligt lärande för alla elever.Kvalifikationer
Meriterande att du har arbetat med ungdomar. En gymnasieutbildning inom Barn och Fritid eller Vård och Omsorg eller pedagogisk assistentutbildning är till din fördel. Du är flexibel och beredd att hjälpa till där det behövs.
Du har ett bra bemötande, kan kommunicera på ett tydligt sätt, har empatisk förmåga och har lätt för att arbeta i grupp. Ett serviceinriktat förhållningssätt är en självklarhet i vår verksamhet. Här hjälps vi åt så att alla får växa och utvecklas. Det gäller även dig, där du får möjlighet att utvecklas i nära samarbete med kollegor i arbetslag och genom kontinuerlig kompetensutveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Före erbjudande om
anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.
Rekrytering sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.
Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön
