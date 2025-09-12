Pedagog i Studiecentrum Nordinskolan
2025-09-12
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
, Borås
, Jönköping
Publiceringsdatum2025-09-12Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Vi söker dig som är utbildad pedagog inom grundskolan mellan-, hög stadie.
Vi söker en ny medarbetare med erfarenhet av att arbeta med elever som har en utmaning inom autism och NPF. Du kommer att arbeta som pedagog i ett av skolans studiecentrum.Dina arbetsuppgifter
Som pedagog på vårt Studiecentrum kommer du att tillsammans med övrig personal ansvara för undervisningen av våra elever. I uppdraget ingår det att vara en del av samarbetet med hemmet och externa myndigheter. I uppdraget kommer du att samarbeta med skolans specialpedagog som har huvudansvaret för anpassningar i denna grupp. Elever placeras i denna verksamhet utifrån svårigheter med koncentration och inlärning. Du kommer att vara ansvarig för vissa elevers planering och betygsättning. Om du har kunskaper inom kartläggning kommer det vara en del i ditt arbete. Kvalifikationer
Legitimerad lärare upp till åk 9 med ämnes behörighet. Matematik är meriterande . Erfarenhet att arbeta med barn inom autism - NPF spektrumet. Du ska vara en person som klarar av att vara flexibel och lösnings orienterad, klara av att ställa om i planering utifrån elevers dagsform.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommun koncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och service fokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösnings orienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din elevsyn och syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Rekrytering sker löpande under annonserings tiden.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/346". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Anna Rothzén 0371-81734 Jobbnummer
9505169