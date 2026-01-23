Parkarbetare badstränder säsong 2026
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Gemensamt skapar huvuduppdragets verksamheter förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Är du en medarbetare som värdesätter hög kvalitet? Här hos oss på Utförarservice erbjuds du en möjlighet att jobba i en intern utförarenhet. Hos oss erbjuds du nya kollegor och spännande arbetsuppgifter.
Du värderar säkerhet, noggrannhet och arbetsglädje. Med rätt vilja och inställning får du möjligheten att utvecklas och påverka ditt dagliga arbete då vi värderar personlig initiativförmåga och eget driv.
Vi är cirka 40 personer i vår enhet, vars uppgifter är att vårda, utveckla och ta hand om bland annat park, lekplatser, badstränder och idrottsanläggningar.
Under säsongen 2026 söker vi nu parkarbetare till våra badstränder i Ängelholms kommun. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegorna. Arbetsuppgifterna är skräpplockning, städning av offentliga toaletter och tömning av papperskorgar. Även allmänt förekommande arbetsuppgifter inom grönyteskötsel som ogräsrensning, grästrimning och häckklippning förekommer.
Helgarbete förekommer då vi har många besökare av våra badstränder på helgerna.
Med kommunens värdeord: öppenhet, omtanke och handlingskraft i åtanke, arbetar vi dagligen med att underhålla och utveckla våra offentliga miljöer med strävan att göra Ängelholms kommun till en bra plats att verka och leva i.Kvalifikationer
Du har erfarenhet av liknande arbeten och är inte rädd för att hugga i när det behövs. Som person är du positiv, driven, engagerad och känner ett stort ansvar för att utföra ett bra jobb med hög kvalité. Du föredrar ett fysiskt arbete och trivs bra med att arbeta utomhus i alla väder. Du har ett bra bemötande gentemot allmänhet och arbetskamrater.
Körkort B för manuell växellåda är ett krav.
Det är meriterande om du har vana av mindre trädgårdsmaskiner (exempelvis häcksax, trimmer) och/eller giltig utbildning för arbete på väg.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
