Parkarbetare

Avesta kommun, Teknisk service / Trädgårdsanläggarjobb / Avesta
2026-05-07


Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Avesta, Norberg, Hedemora, Fagersta, Säter eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Avesta kommun, Teknisk service i Avesta

Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?

2 plats(er).

Vi söker utbildad parkarbetare.
Arbetsbeskrivning:
Som utbildad parkarbetare hos oss kommer du att ha ett varierat och ansvarstagande arbete.
Du arbetar både självständigt och i team med bla.
* Beskärning av buskar och träd.
* Plantering, ogräsrensning och markvård.
* Skötsel av rabatter och perennplanteringar.
* Maskinell skötsel (gräsklippning, trimning, lövblåsning).
* Eventuellt enklare anläggningsarbeten.
* Beredskap ingår i tjänsten.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har.

Publiceringsdatum
2026-05-07

Utbildningsbakgrund
Har en avslutad trädgårdsutbildning på minst gymnasienivå (Naturbruksprogrammet) eller Yrkeshögskola. (Krav)

Erfarenheter
Har minst 2-3 års erfarenhet av liknande arbete (Krav)
Kompetens:
Innehar god växtkännedom och erfarenhet av att hantera trädgårdsmaskiner.

Körkortskrav
B-körkort är ett krav (gärna BE).
Meriterande:
Utbildning/certifikat inom beskärning, körkort för röjsåg RA och RB, körkort för motorsåg AB, arbete på väg, liftkort, fallskydd.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, noggrann och har ett genuint intresse för växter och utemiljöer.
Du har god fysik, är serviceinriktad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Vad vi erbjuder:
En kreativ arbetsmiljö med utbildade kollegor.
Fast lön (enligt kollektivavtal).
Friskvårdsförmåner.
Utvecklingsmöjligheter inom grönt yrke.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318878/2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Avesta kommun (org.nr 212000-2262)
Prästgatan 50 (visa karta)
774 35  AVESTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Avesta kommun, Teknisk service

Kontakt
Teamledare
Patrik Håll
patrik.hall@avesta.se
0226-64 51 45

Jobbnummer
9896329

Prenumerera på jobb från Avesta kommun, Teknisk service

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Avesta kommun, Teknisk service: