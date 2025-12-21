Parkarbetare
2025-12-21
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Parkenheten
Parkenheten vid Region Gotland ansvarar för drift och underhåll av parker, rekreationsområden och stadsmiljöer med målet att bidra till en attraktiv och välskött bebyggelsemiljö.
Enheten förvaltar ett flertal bad- och besöksplatser samt vissa naturreservat och ansvarar för skötsel av lekplatser, gång- och cykelvägar. Vidare ingår snöröjning och renhållning av offentliga toaletter i verksamheten. Vårt team består av 21 tillsvidareanställda, med en säsongsstyrka på upp till 45 medarbetare, verksamma över hela Gotland med bred yrkeskompetens.Publiceringsdatum2025-12-21Arbetsuppgifter
Vi söker en parkarbetare med ett genuint intresse för växtkunskap, planteringar och grönytor. Tjänsten innebär praktiskt, utomhusarbete och kräver god fysisk form; du kommer ingå i våra arbetslag och utföra varierande uppgifter såsom plantering och vattning, häck- och gräsklippning, trimning, trädbeskärning, grönyteskötsel, ogräsrensning och renhållning samt andra förekommande arbetsuppgifter i fält.
Vem är du?
Vi söker dig som har minst 3-6 månaders yrkeserfarenhet från park- eller trädgårdsarbete som kan styrkas med intyg samt två relevanta referenser. Erfarenhet från byggsektorn och viss fastighetsskötsel krävs. Körkort B, manuell växellåda är ett krav. Systemvana, till exempel erfarenhet av kartsystem, är meriterande.
Vi söker dig som har ett innovativt förhållningssätt till trädgård och fastighet med tydligt fokus på hållbar kravställning. Du har ett starkt intresse för arbete med det gröna i offentlig miljö och vana vid maskinhantering (gräsklippare, grästrimmer, kompaktlastare eller redskapsbärare). God språklig förmåga i flera språk är en fördel med tanke på närheten till besöksnäringen. Erfarenhet av guidning eller utbildning i kulturhistoriska miljöer värderas särskilt högt.
Som person är du lätt att samarbeta med och trivs i team, samtidigt som du kan ta eget ansvar och självständigt driva och slutföra arbetsuppgifter. Vi söker en person med hög arbetsmoral, positiv inställning och förmåga att arbeta målinriktat. God kommunikationsförmåga, flexibilitet och personlig lämplighet väger tungt i urvalet.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras.
Om teknikförvaltningen
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle. Vi erbjuder även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter. Tillsammans arbetar vi med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1246". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Park Kontakt
Christian Strängborn, enhetschef 0498-269703 Jobbnummer
9658303