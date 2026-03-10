Parkarbetare - Säsong
2026-03-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Vill du vara med och bygga upp en helt ny organisation från början med fokus på att förvalta och
utveckla välskötta och hållbara parkmiljöer? Delta i arbetet med att skapa trivsamma miljöer såväl för
invånarna som för den biologiska mångfalden.
Nu när vi ställt om till drift i egen regi av park- och
grönområden i vårt stadsdelsområde, söker vi dig som vill vara med på resan i rollen som parkarbetare säsong.
Driftsarbetet i egen regi påbörjades oktober 2025 med renhållning- och skötsel av park- och grönområden.
Vi har höga ambitioner att utveckla stadsdelsområdets offentliga utomhusmiljöer och ser framemot att ha
med dig på resan! Varmt välkommen in med din ansökan!
Vänligen notera att tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum, då vi intervjuar löpande under processen
Vi erbjuder
För oss är det viktig att ha roligt på jobbet! Du blir en del av en engagerad arbetsplats med stort fokus på
invånarna i Hägersten - Älvsjö. Du erbjuds goda anställningsförmåner som kompetensutveckling,
friskvårdsbidrag. Läs gärna mer om våra förmåner och att jobba i Stockholms stad.
Din roll
Som parkarbetare bidrar du till att skapa en väl omhändertagen och trivsam miljö för stadsdelsområdets
invånare med målet att arbeta hållbart och långsiktigt. Tillsammans med de andra parkarbetarna,
trädgårdsmästare och anläggningsarbetare på enheten utgör ni driftsorganisationen och har daglig dialog
med områdets arbetsledare. Driftsorganisationen ingår i Stadsmiljöenheten som ansvarar för de gröna
frågorna i stadsdelen.
Organisationens drift av parker och grönområden är en verksamhet under uppbyggnad. Här har du en
möjlighet att påverka utvecklingen genom att bidra med din kunskap och komma med
förbättringsförslag. Stadsdelen har högt ställda ambitioner när det gäller miljö och klimat, och arbetar
aktivt med insatser för den biologiska mångfalden. Tillsammans kommer ni ha fokus på att utforma
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer variera över året och exempelvis bestå av:
• Grönyteskötsel, så som gräsklippning och ogräsrensning
• Renhållning
• Beskärning av träd och buskar
• Häckklippning
• Plantering av träd, buskar, perenner.
• Tillsyn av lekplatser, hundrastgårdar, utegym etc.
• Utföra lättare underhåll och reparationer av park- och lekplatsutrustning.
Eftersom en större del av arbetet är förlagt utomhus, är det viktigt att du trivs med att arbeta ute oavsett
väderlek. Enheten är ny och under utveckling vilket innebär att andra arbetsuppgifter
kan förekomma. Arbetstiden kommer att schemaläggas. Det kan även tillkomma kvällsarbete.
Din kompetens och erfarenhet
Kvalifikationskrav:
• B-körkort för personbil.
• Dokumenterad och aktuell erfarenhet av praktiskt arbete med grönyteskötsel.
• Aktuell erfarenhet av att arbeta med åkgräsklippare och handhållna maskiner så som,
trimmer, lövblås och häcksax.
• Kommunikationsförmåga i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Gymnasial utbildning inom exempelvis trädgårdsskötsel eller anläggning alternativt
annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och lämplig för tjänsten.
• Erfarenhet och behörighet för användning av motorsåg klass AB och röjsåg klass RA.
• Erfarenhet och kunskaper om naturvårdsskötsel.
• Kunskap om och intresse av att arbeta miljömedvetet med de gröna frågorna.
• Kunskap om underhåll av handhållna maskiner.
• Kunskap inom hantverkstjänster, så som snickeri och målning.
• Utbildning i lekplatssäkerhet, SS-EN 1176 samt SS-EN 16630 för utegym.
• Utbildning i Arbete på väg nivå 1 och 2.
• Erfarenhet av digitala hjälpmedel inom drift.
• Utbildning i Heta arbeten.
Som parkarbetare möter du Hägersten-Älvsjös invånare dagligen och är stadsdelsområdets ansikte utåt,
därför är god service och ett trevligt bemötande en självklarhet för dig. Du är uthållig och arbetar
självständigt och trivs med att arbeta ute. Du trivs med att samarbeta i team med kollegor och har en
förmåga att lätt anpassa dig till förändrade arbetsuppgifter och prioriteringar.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
