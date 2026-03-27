Pågensäljare - lördagar

Pågen Färskbröd AB / Fordonsförarjobb / Skellefteå
2026-03-27


Visa alla fordonsförarjobb i Skellefteå, Robertsfors, Piteå, Norsjö, Vindeln eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Pågen Färskbröd AB i Skellefteå, Piteå, Luleå, Umeå, Lycksele eller i hela Sverige

Vill du ha ett aktivt extrajobb där du jobbar självständigt, tar ansvar och får en tydlig roll varje vecka?Nu söker vi en Pågensäljare i Skellefteå med fokus på lördagar.

Du ansvarar för att våra produkter finns på plats i butik inför helgen - en viktig roll där du gör skillnad direkt i hyllan.

Det här erbjuder vi dig


Ett återkommande extrajobb med fokus på lördagar


Självständigt arbete med stort eget ansvar


En aktiv och rörlig arbetsdag


Introduktion och upplärning från ett erfaret team


Möjlighet till fler arbetspass vid behov

Om rollen - Pågensäljare

Som Pågensäljare ansvarar du för att:


Leverera och fylla på Pågens produkter i butik


Säkerställa att hyllorna är välfyllda inför helghandeln


Skapa bra relationer med butikspersonal


Planera och genomföra din rutt självständigt

Arbetet är praktiskt och fysiskt, med fokus på distribution och varupåfyllnad.

Vem söker vi?

Vi söker dig som:


Kan arbeta lördagar regelbundet


Är ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt


Har ett bra driv och gillar ett högt tempo


Är serviceinriktad och lösningsorienterad


Kommunicerar väl på svenska


Har B-körkort


Är över 18 år

Erfarenhet från butik, lager eller distribution är meriterande - men inget krav.

Anställning & villkor


Timanställning, främst lördagar


Möjlighet till extra pass vid behov (vardagar)


Lön enligt avtal

Vid frågor om tjänsten, kontakta:jorgen.lindmark@pagen.se

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315952".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pågen Färskbröd AB (org.nr 556082-4350)

Arbetsplats
Pågengruppen AB, Pågen Färskbröd AB

Jobbnummer
9824324

Prenumerera på jobb från Pågen Färskbröd AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Pågen Färskbröd AB: