Packningsarbetare | Lernia | Landskrona
Lernia Bemanning AB / Fabriksjobb / Landskrona Visa alla fabriksjobb i Landskrona
2025-08-13
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Landskrona
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
, Lomma
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av oss och arbeta hos ett av det mest etablerade och framgångsrika företaget i Landskrona? Vi söker nu engagerade packningsarbetare.
Välkommen att bli en del av oss.Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
I det här jobbet kommer du att arbeta med granskning och kontroll mot plocklistor, packning och emballering av avgående gods, komponenter och byggnation av större emballage.
Arbetstider: måndag - fredag, dagtid med flextid.
Om dig
Vi tror att du har bäst förutsättningar för detta om:
• Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och därmed också kunskap om hantering av gods.
Meriterande
• Truck och traverskort
• Kunskaper i SAP och Office
Dessutom sätter vi stort värde på dina personliga egenskaper. För vår del innebär det att:
• Du är resultatinriktad o driven, dvs en person som för saker framåt och få saker gjorda i det dagliga.
• Att du ser o vågar föreslå förbättringar och som trivs med att jobba i team.
• Arbetet kräver viss fysik och att du t. ex klarar av ett rörligt arbete. Du är snabb i lärandet arbetsvillig o alert.
• Obehindrat talar o förstår svenska.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten klickar du på "Sök tjänsten" ovan och fyller i formuläret eller loggar in med ditt Linkedin-konto nedan.
Vi vill ha din ansökan skriven på svenska. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Sista dag att ansöka är fredag 5/9
Vi arbetar med löpande urval så välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9456914