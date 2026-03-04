Packare

Pronomic AB / Fabriksjobb / Sollentuna
2026-03-04


Visa alla fabriksjobb i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Danderyd, Upplands-Bro eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Pronomic AB i Sollentuna

Publiceringsdatum
2026-03-04

Om företaget
Pronomic AB är en ledande aktör inom ergonomiska lyftlösningar och materialhantering. Vi utvecklar och tillverkar produkter som underlättar lyft och transporter inom industri och logistik. Våra lösningar exporteras till kunder över hela världen, och vi är stolta över att kombinera hög kvalitet med hållbarhet och innovation.
Om rollen
Vi söker en noggrann och ansvarstagande packare till vårt team i Sollentuna. Som packare kommer du att ha en viktig roll i vår produktion och säkerställa att våra produkter levereras i rätt tid och med högsta kvalitet.

Dina arbetsuppgifter
Packning av färdiga produkter enligt order och kvalitetskrav
Kontroll av märkning, etikettering och dokumentation
Säkerställande av att produkterna skyddas väl inför transport
Samarbete med produktion och lagerpersonal för att optimera flödet
Bidra till ordning och reda i pack- och lagerutrymmen

Kvalifikationer
Erfarenhet av packning, lagerarbete eller liknande är meriterande
God fysik och vana vid att arbeta i ett högt tempo
Noggrann, ansvarstagande och med ett öga för detaljer
Grundläggande datorvana (för orderhantering och etikettutskrift)
God svenska i tal och skrift

Vi erbjuder
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
En arbetsplats som satsar på hållbarhet och innovation

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: markus.folkesson@pronomic.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pronomic AB (org.nr 556363-4350)
Sollentunaholmsvägen 13 (visa karta)
192 78  SOLLENTUNA

Jobbnummer
9776181

Prenumerera på jobb från Pronomic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Pronomic AB: