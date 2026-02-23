Övertandläkare
Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd
Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd söker övertandläkare inom vuxenspecialitet, som har ett särskilt intresse av det sällsynta! Kompetenscenter är arbetsplatsen för dig som lockas av att vara en del av såväl nationella som internationella sammanhang och gemensamt verka för att lösa de mest komplexa odontologiska tillstånd.
Vi söker
Vi söker en erfaren övertandläkare med vana från samverkan mellan olika aktörer, FoU och inte minst vana från bemötande och behandling av komplexa odontologiska tillstånd. Till Kompetenscenter hör specialisttandläkarkompetens inom pedodonti, varför vi söker dig som representerar någon av vuxenspecialiteterna.
Vi söker dig som ser värdet i att vara verksam i en organisation som gör skillnad för dem som behöver oss som mest. Patientmöten och patientens individuella behov motiverar dig. Du uppskattar ett nära samarbete på kliniken, men lägger stor vikt vid samarbetet inom Folktandvården och gentemot sjukvården. Du bidrar till en god stämning genom ditt sätt att vara och kommunicera.
Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Det här får du arbeta med
Som övertandläkare erbjuds du en heltidsanställning med tjänstgöring på Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd kombinerat med tjänstgöring på specialistavdelning dit din specialistkompetens härstammar.
Som övertandläkare på Kompetenscenter samarbetar du med många olika aktörer inom området sällsynta hälsotillstånd vilket innebär medverkan i FoU-projekt, undervisning, rådgivning och undersökning av patienter med sällsynta hälsotillstånd. Kompetenscenter arbetar på uppdrag från Socialstyrelsen och är ett av tre nationella centra i Sverige.
Din blivande arbetsplats
Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd är ett nationellt center för sällsynta hälsotillstånd som kan medföra avvikande tand- och käkutveckling, nedsatt orofacial funktion och behov av omfattande behandling. Vi är en resurs för både barn och vuxna och är en tillgång för vårdgivare och patienter i hela landet.
Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd är placerat inom Odontologiska Institutionen på Rosenlunds vårdcentrum i Jönköping. I byggnaden finns även allmäntandvård, endodonti, parodontologi, oral protetik och odontologisk radiologi. PÅ sjukhusområdet Ryhov ligger Käkkirurgiska kliniken dit avdelningarna för käkkirurgi, orofacial medicin, bettfysiologi och odontologisk radiologi verkar.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en utvecklande roll där du får verka på spetsen av din kompetens, likväl som du blir omgiven av erfarna specialister och en verksamhet som är framstående inom forskning och utbildning. Kompetenscenter är en liten enhet - men med stora uppdrag! Tillsammans med dina kollegor samarbetar ni tätt med andra centra för sällsynta diagnoser - både inom och utanför Sveriges gränser.
Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag om 3000 kr till alla våra medarbetare och för dig som flyttar hit erbjuder vi flyttbidrag på upp till 20 000 kronor. Läs gärna mer om förmånerna här (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Så här gör du om du är intresserad
Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Helena Anjou, pedodontist på Kompetenscenter, helena.anjou@rjl.se
eller HR-partner Mikaela Strandberg, mikaela.strandberg@rjl.se
Sista ansökningsdag är 22 mars.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag! Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Så ansöker du
