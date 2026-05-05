Överförmyndarhandläggare till Söderhamns kommun
2026-05-05
Vill du arbeta med myndighetsutövning, i kontakt med människor och bidra till stor samhällsnytta? Då kan du vara den vi söker! I takt med förändringar i lagstiftningen utvecklar vi vår verksamhet och behöver nu förstärka vårt team med fler överförmyndarhandläggare.
Ditt uppdrag
Som överförmyndarhandläggare hos oss utreder du enskildas behov av ställföreträdare och utövar tillsyn av deras genomförande av sina uppdrag. Arbetet innebär att du driver fram utredningar på ett effektivt och rättssäkert sätt, bland annat genom att granska inkomna handlingar, utreda behov och ta beslut om åtgärd. En del i arbetet är även att rekrytera nya ställföreträdare, utreda behov av byten av ställföreträdare samt anordna och genomföra utbildningar för ställföreträdare.
Arbetsuppgifterna består till stor del av myndighetsutövning, administration och kontakter med anhöriga, myndigheter samt interna och externa samverkanspartners. Du tar beslut om samtycke till ställföreträdares olika åtgärder och att skriva fram utredningar till domstol och nämnd. Som en naturlig del av arbetet ingår verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Hela enhetens verksamhet sker med stöd av delegation från överförmyndarnämnden.
Din kompetens
Rollen kräver ett systematiskt och strukturerat arbetssätt samt god förmåga att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter parallellt. God samarbetsförmåga och vana att arbeta i team är viktiga för att nå gemensamma mål.
Vi söker dig som:
Har relevant akademisk utbildning inom juridik, ekonomi, samhällsvetenskap, socialt arbete eller annan likvärdig inriktning.
Har erfarenhet av myndighetsutövning och/eller utredningsarbete inom kommunal verksamhet eller statlig myndighet.
Personliga egenskaper som lyhördhet och respekt i mötet med andra är centrala, liksom förmåga att skapa förtroende i kontakter med enskilda och samverkanspartners. Du har god problemlösningsförmåga och kan anpassa planering och arbetssätt efter verksamhetens behov. Initiativförmåga, handlingskraft och ansvarstagande är viktiga för att nå resultat av god kvalitet. Rollen kräver också en tydlig och strukturerad kommunikation, både muntligt och skriftligt, samt stabilitet och uthållighet i juridiskt utmanande situationer.
Beskrivning av arbetsplatsen
Verksamheten är en kommunal tillsynsmyndighet. Vi är en mindre enhet belägna i centrala Söderhamn. Vi erbjuder dig en varierande tjänst där du får vara del i ett team med ett spännande uppdrag som gör skillnad för våra invånare i Söderhamns kommun.
Tidigt i vår rekryteringsprocess låter vi kandidater besvara två tester för att på ett objektivt och opartiskt sätt få fram en kandidatprofil gällande personlighet och problemlösningsförmåga. Resultatet kan sammanfattas som kandidatens potential mot utlyst tjänst och ligger till grund för den fortsatta processen.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss finns hälsoinspiratörer och du har friskvårdsbidrag. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353), https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
826 80 SÖDERHAMN Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Styrning och Stöd, Kansli o Överförmyndare Kontakt
Gunilla Sundman, Akademikerförbundet SSR 027075270 Jobbnummer
9892919