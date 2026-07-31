Överförmyndarhandläggare
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2026-07-31
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Vill du vara en av oss som gör skillnad? Vi arbetar för att människor i störst behov av hjälp i samhället ska få sina behov tillgodosedda. Kan du tänka dig ett kvalificerat uppdrag som kombinerar juridik, ekonom och mänskliga möten? Då kanske detta årslånga uppdrag som Överförmyndarhandläggare är din nästa utmaning? Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Överförmyndarenheten består idag av 13 engagerade medarbetare som arbetar med överförmyndarfrågor för Halmstads, Hyltes, Laholms och Båstads kommun. Vi utövar tillsyn över och ger god service i samtliga ställföreträdarskap, det vill säga förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag.
Vårt uppdrag är att se till att personer som själva inte kan tillvarata sin rätt får sina behov tillgodosedda av en ställföreträdare och att våra ställföreträdare har rätt förutsättningar för att klara sina uppdrag. Vår målgrupp omfattar såväl underåriga som äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning. I vårt uppdrag ingår även rekrytering och utbildning av ideella gode män och förvaltare.
Hos överförmyndaren arbetar vi med att utreda behov av god man och förvaltare och att utföra tillsyn över gode män och förvaltare, bland annat genom granskning av uppdragens genomförande. En stor del av vår tillsyn genomförs genom granskning av ekonomisk förvaltning, vilket innefattar genomgång av ekonomisk redovisning och dokumentation. Dessa redovisningar ska granskas inom specifika tidsramar vilket innebär att verksamheten periodvis har en hög arbetsbelastning.
Just nu är vi inne i en utvecklingsfas där vår verksamhet kommer att genomgå flera förändringar till följd av förändrad lagstiftning och förändringar i vårt uppdrag. För att implementera dessa förändringar behöver vi under en period stärka upp vår bemanning för att hantera vårt grunduppdrag.
Det vi söker just nu är dig som har intresse av att arbeta med tillsyn och handläggning. Du behöver även ha ett intresse för ekonomisk granskning och redovisning. Arbetet innebär många kontakter både med personer i behov av stöd från samhället, anhöriga till hjälpbehövande och andra myndigheter, det är därför viktigt att du tycker om att möta människor och att ge en god service. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en kandidatexamen eller en högre utbildning med inriktning mot juridik, statsvetenskap, socionom eller annan inriktning arbetsgivaren finner motsvarande. Vi ser att du har god förmåga att arbeta självständigt och erfarenhet av ekonomisk redovisning.
En del av vår granskning sker digitalt och för att lyckas i arbetet behöver du därför vara van vid att använda digitala verktyg och system i ditt arbete. Du är har erfarenhet av att ha ett gott samarbete med myndigheter i samverkan runt våra målgrupper Du har dessutom goda kunskaper i svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Har du erfarenhet från tidigare arbete inom överförmyndarverksamhet eller socialtjänst är detta särskilt meriterande. Kunskap om föräldrabalken och förvaltningsrätt är meriterande. Som person är du en glad och omtänksam lagspelare som är serviceinriktad och trygg i din kompetens.
Du sätter alltid människorna vi finns till för i främsta rummet och är noggrann och strukturerad i ditt arbete. Eftersom vårt arbete styrs av inkomna ärenden kan arbetsbelastningen variera och skifta, det gör att dagen inte alltid blir som du planerat. Det är därför viktigt att du har förmåga att snabbt göra prioriteringar och omprioriteringar på daglig basis.
Vi läggerstor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade och trevliga kollegor, vi drivs av att skapa värde och göra skillnad!
Vi erbjuder också kompetensutveckling, friskvårdsbidrag samt extra semesterdagar från 40 års ålder.
Vi har en flexibel arbetsplats i centrala Halmstad med aktivitetsbaserade kontor. Vi har en positiv inställning till att delvis arbeta på distans under förutsättning att arbetsuppgifterna tillåter detta.
Är du den vi söker? Hjärtligt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Vill du lära dig mer om serviceförvaltningens goda kultur? Titta gärna på filmen: Vår goda kultur på serviceförvaltningen | Videos & Movies on Vimeo
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi e-rekrytering i Varbi.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vill du vara en del av en nytänkande förvaltning som bidrar till en bättre vardag för de som bor, verkar och vistas i Halmstads kommun? På serviceförvaltningen jobbar vi tillsammans för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service inom alla våra områden. Vi erbjuder tjänster inom bland annat måltider, fastighets- och verksamhetsservice, IT, fordon, personal- och lönehantering samt kommunvägledning.
Vi är en professionell organisation i ständig utveckling, varje dag ger en ny möjlighet att prova nya metoder och arbetssätt. Ibland lyckas vi och ibland lär vi oss – båda är bra! Vi ger ett gott bemötande till alla, från barn och pedagoger på förskola och skola till våra äldre på äldreboenden. Vi är förvaltningen som är med våra kommuninvånare hela livet. Vill du också vara med?
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Serviceförvaltningen, Överförmyndarkansliet Kontakt
Erik Winai, Vision erik.winai@halmstad.se Jobbnummer
10017066