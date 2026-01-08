Överförmyndarhandläggare
Motala kommun, Överförmyndarkansliet / Administratörsjobb / Motala Visa alla administratörsjobb i Motala
2026-01-08
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Överförmyndarkansliet i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Gemensamma ledningsförvaltningen består av verksamhetsområdena Stöd och utveckling, Strategisk samhällsplanering, Räddningstjänst och säkerhet, HR, Kommunikation samt Planering och uppföljning.
Förvaltningen har till uppdrag att leda, stödja och samordna hela kommunorganisationen på kommunstyrelsens uppdrag. Detta görs genom att ha kundens behov i fokus samt att vi har en helhetssyn och gemensamma arbetssätt. Vi är en lärande organisation som främjar nyskapande och lärande av både omvärld och varandra.
Överförmyndarkansliet i Motala bedriver överförmyndarverksamhet i fem kommuner Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshög. Vi befinner oss i ljusa och luftiga lokaler med närhet till kommunikationsmedel som buss och pendeltåg.
Överförmyndarkansliet arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden, som är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämndens uppdrag är att säkerställa att personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt - på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller liknande förhållanden - får samma rättigheter som alla andra och inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarens verksamhet och ställföreträdarnas uppdrag regleras i föräldrabalken.
Vill du arbeta med myndighetsutövning och bidra till att människor som behöver stöd får sina rättigheter tillgodosedda? Som överförmyndarhandläggare har du ett viktigt uppdrag i en samhällsviktig verksamhet där rättssäkerhet och kvalitet står i fokus.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Som överförmyndarhandläggare arbetar du med myndighetsutövning. Du handlägger ärenden som rör godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap enligt gällande lagstiftning.
Arbetet innebär att du hanterar ärenden som kan vara komplexa och där flera parter är inblandade. I ditt arbete har du alltid fokus på den enskildes rättssäkerhet och bästa.
I arbetsuppgifterna igår bland annat att:
* Utöva tillsyn över ställföreträdare genom granskning av redovisningshandlingar och dokumentation, vilket är en väsentlig del av arbetet.
* Hämta in utredningsunderlag och skriva yttranden till tingsrätten
* Fatta beslut i olika tillståndsärenden
* Utreda klagomålsärenden som rör ställföreträdare
* Medverka vid rekrytering av gode män och förvaltare
* Upprätta tjänsteskrivelser till nämnden i ärenden där delegation saknas
* Utföra övriga administrativa uppgifter inom verksamhetsområdetKvalifikationer
Vi söker dig som:
* har högskoleexamen inom exempelvis ekonomi, juridik eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant, eller
* har flera års arbetslivserfarenhet av kvalificerad handläggning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* har god förmåga att uttrycka dig mycket väl på svenska i både tal och skrift.
Vi arbetar aktivt för att vara en modern myndighet där tillgänglighet och professionellt bemötande står i fokus. Arbetet innebär många kontakter både med ställföreträdare, huvudmän, anhöriga och andra myndigheter. För att passa in hos oss är det viktigt att du har en naturlig känsla för god service och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du arbetar självständigt och noggrant, med god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Du är trygg, stabil, prestigelös med ett positivt förhållningssätt.
Hos oss är samarbete centralt - vi arbetar dagligen för att hjälpa varandra att lyckas med vårt gemensamma uppdrag. Vi är en liten arbetsgrupp som är beroende av varandra, så du behöver trivas med att samarbeta och bidra till en god laganda.
Du kommer även ha möjlighet att påverka hur vårt framtida arbete organiseras och utvecklas.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297759". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Arbetsplats
Motala kommun, Överförmyndarkansliet Kontakt
Enhetschef
Annelie Willén annelie.willen@motala.se 0141-225513 Jobbnummer
9673459