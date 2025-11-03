Överförmyndarhandläggare
2025-11-03
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Nu söker Ängelholms kommun en till överförmyndarhandläggare!
Vår överförmyndarverksamhet utvecklas och vi behöver fler kompetenta medarbetare för att möta ett ökat behov. Hos oss får du en betydelsefull roll där du bidrar till rättssäkerhet och trygghet för personer som av olika skäl behöver stöd i att bevaka sina rättigheter.
Överförmyndarenheten kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare gör sitt jobb korrekt. Syftet är att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta hand om sig inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Verksamheten utgör ett viktigt led i tanken att alla ska ha lika rätt oavsett förmåga.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som handläggare på överförmyndarenheten:
* Handlägger du ärenden inom överförmyndarverksamheten och ansvarar för att dina ärenden drivs framåt på ett rättssäkert och effektivt sätt.
* Granskar du årsräkningar och förteckningar och fattar beslut om arvode.
* Ansvarar du för rekrytering, introduktion och stöd till ställföreträdare, en roll där kommunikation, omdöme och förtroendeskapande förmåga är centrala.
* Har du kontakt med huvudmän, ställföreträdare, anhöriga och myndigheter, ibland i utmanande situationer som kräver tydlighet, tålamod och stabilitet.
* Bidrar du till utveckling av arbetssätt, rutiner och informationsmaterial tillsammans med kollegorna i teamet.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning inom juridik, ekonomi, socialt arbete eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är redo för att växa i rollen, oavsett om du har erfarenhet eller är i början av din karriär. Vi lägger stor vikt vid din potential, engagemang, ansvarstagande och vilja att utvecklas i rollen.
Som person är du strukturerad, noggrann, självgående och har lätt för att skapa goda relationer. Du är trygg och stabil, men också lyhörd och respektfull i mötet med andra. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt att förklara juridiska och ekonomiska frågor på ett begripligt sätt. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Meriterande är:
* Erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning.
* Erfarenhet från arbete med ekonomisk redovisning (t.ex. budgetarbete, redovisning, eller kontroll).
Intervjuer kommer preliminärt att hållas nedanstående datum. Gör gärna en notis i din kalender redan nu.
* 1/12 på eftermiddagen.
* 2/12 på eftermiddagen.
* 3/12 hela dagen.
ÖVRIGT
Tjänsten planeras att tillsättas under förutsättning att budgetförslaget fastställs.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
