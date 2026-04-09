Outbound Planner till Internationell Industri |Sandviken
2026-04-09
Är du en strukturerad och lösningsorienterad planerare som trivs i en operativ och koordinerande roll med många kontaktytor? Har du erfarenhet av order-to-cash-flöden, logistik och kundnära administration och vill bidra till hög leveransprecision och servicegrad? Då kan detta konsultuppdrag via Jefferson Wells vara rätt för dig. Välkommen med din ansökan redan idag!
Placeringsort: Sandviken
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Omfattning: Heltid
Uppdrags längd: Start enligt överenskommelse, uppdraget uppskattas pågå 6-12 mån
Övrigt: Urval och intervjuer sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kort om uppdraget
Vi söker nu en Outbound Planner till ett konsultuppdrag inom en internationell industriverksamhet. Uppdraget har ett tydligt operativt fokus och syftar till att säkerställa ett effektivt och kvalitetssäkrat order-to-cash-flöde i linje med etablerade processer och riktlinjer.
I rollen fungerar du som en central kontaktpunkt mellan säljorganisation, order management, lager och logistik. Du ansvarar för att hantera och följa upp orderstocken, prioritera och koordinera leveranser samt säkerställa att kundorder expedieras korrekt och i tid.
I uppdraget ansvarar du för att:
Stödja och administrera order-to-cash-processen i linje med fastställda arbetssätt
Fungera som kontaktpunkt för frågor kopplade till Order Management och outbound-planering
Ha ägarskap över orderboken och säkerställa korrekt orderhantering
Administrera orderbekräftelser, inklusive hantering av SAP-blockeringar och orderöverföring
Hantera orderallokering, prioritering, ändringar och frisläppning
Arbeta med orderexpediting för att förbättra ETA genom prioritering, omplanering, alternativa lösningar och omfördelning av lager
Samordna logistikflöden i samarbete med interna och externa parter
Stödja offertprocessen genom att tillhandahålla tillgänglighetsinformation
Hantera avvikelser såsom returer, fel- eller bristleveranser
Stödja framtagning av outbound-dokumentation som packlistor, ursprungsintyg och fakturaunderlag
Följa upp åldrande allokerat lager och restorder
Följa upp lager- och logistikprestanda
Vi söker dig som har erfarenhet av operativ planering, orderhantering och logistik i en strukturerad och processdriven miljö. Du är trygg i administrativa flöden, trivs med många kontaktytor och har förmåga att hantera parallella arbetsuppgifter med hög kvalitet.
Vi ser att du har:
Gymnasial utbildning med teknisk eller ekonomisk inriktnin
Eftergymnasial utbildning inom industriell ekonomi, logistik eller motsvarande är meriterande.
Minst 1-2 års erfarenhet av produktionsplanering, logistik eller liknande arbetsområde
Erfarenhet av order-to-cash-processer, order management eller outbound-planering
God förståelse för lager- och logistikflöden
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem, gärna SAP
God administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Förmåga att kommunicera tydligt med både interna och externa parter
Flytande svenska och engelska i tal och skrift Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget är du noggrann, serviceinriktad och lösningsfokuserad. Du arbetar självständigt men uppskattar samarbete och bidrar till ett professionellt och effektivt teamarbete.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som anställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup.
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urvalet sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
