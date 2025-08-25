Ortodontist, Ortodonti Mölndal
2025-08-25
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Publiceringsdatum2025-08-25Beskrivning
Specialisttandvården finns representerad inom hela Västra Götalandsregionen vid i huvudsak fem specialisthus som erbjuder specialisttandvård inom samtliga specialiteter.
Specialistkliniken för ortodonti Mölndal/Stenungsund är en klinik med två utbudspunkter. Kliniken i Mölndal ligger på Mölndals sjukhus i ett av Folktandvårdens specialisthus där samtliga specialiteter är representerade. Vi har ett nära samarbete med övriga specialiteter bland annat genom gemensamma terapimöten för patienter som kräver multidisciplinärt omhändertagande.
På kliniken i Mölndal arbetar 25 personer varav 6 ortodontister och en ST-tandläkare. Vi har ett tandtekniskt laboratorium i anslutning till kliniken.
På kliniken i Stenungsund arbetar idag 10 personer varav 5 ortodontister som delar på 2 heltidstjänster.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som specialisttandläkare ingår kliniskt arbete, ortodontisk specialistbehandling av barn och vuxna, delegerat arbete med ortodontiassistenter, deltagande i ST-utbildning samt utbildning av övrig personal. Som en del av vårt uppdrag har vi konsultationer till Folktandvården och privattandvården genom fysiska och digitala möten. Samarbete sker mellan utbudspunkterna Mölndal Stenungsund.Kvalifikationer
Du är legitimerad tandläkare och har specialistexamen i ortodonti som är godkänd i Sverige. Klinisk erfarenhet och vana vid moderna behandlingsmetoder är meriterande. Du är intresserad av att utveckla specialiteten och delar gärna med dig av din kunskap till kollegor såväl inom specialist- som allmäntandvård. Du har intresse för att förmedla kunskap och handledning. På Folktandvården ser vi samarbete som vår styrka och det är därför viktigt att vi kan arbeta bra tillsammans. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. I det dagliga arbetet är du självgående och tar ansvar för din uppgift så att vi kan lösa utmaningar och vara trygga tillsammans för de vi är till för. Vi ser fram emot att du är noggrann, strukturerad och vill bidra till ett gott arbetsklimat både på och utanför kliniken.
Tillträde enligt överenskommelse
Tillträde enligt överenskommelse
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4358". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Specialistkliniken för ortodonti Mölndal Kontakt
Klinikchef: Cecilia Ödman Bresin +46(0)764-962793 Jobbnummer
9472885