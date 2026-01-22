Ordningsvakter till Securitas - Västerås
2026-01-22
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vi fortsätter att växa och vi behöver nu utöka med ytterligare ordningsvakter till våra uppdrag i Västerås och Västmanland. Vi söker därför utbildade ordningsvakter både till våra stationära uppdrag, dag och natt, men även till våra mobila uppdrag där centrumbevakning, event och andra varierande uppdrag förekommer. Vi ser gärna att du som söker har arbetat en tid i bevakningsbranschen då vi även har uppdrag i krävande och påfrestande miljöer. Flertalet tjänster, både heltid, deltid, dag och natt. Även du som är intresserad av att arbeta extra är välkommen med din ansökan. Hos oss kommer du som ordningsvakt få arbeta tillsammans med ett stort härligt gäng med en fantastisk gemenskap.
Som ordningsvakt har du en genuin vilja att skapa goda relationer och respektera alla, oavsett bakgrund. Din främsta uppgift är att få människor att känna sig trygga i sin vardag.
Du gör detta genom närvaro på allmänna platser och förhoppningsvis ger det en lugnande effekt, men om situationen kräver det förväntas du agera. Som ordningsvakt är du anställd av Securitas men arbetar under polismyndighetens regelverk.
Tjänsten passar dig som gillar att jobba med människor och vill göra en samhällsviktig insats. På Kontoret i Västerås har vi en stark gemenskap och en bred erfarenhet bland oss kollegor som gör att vi klarar det mesta. Vill du bli en del av ett sammansvetsat gäng, är detta tjänsten för dig.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kvalifikationer
Vi tror att du är en stabil och stresstålig person som klarar av press och kan hantera motgångar väl. Du är ödmjuk, teamorienterad och serviceinriktad i möte med allmänheten, men har också förståelse för ansvaret i din roll och kan förhålla dig saklig när det krävs. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Du är utbildad ordningsvakt med godkänt förordnande
Du har godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: daniel.karlen@securitas.se
Tjänsterna är på heltid/ deltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 2026.02.22
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas).
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241), http://www.securitas.se
Järnmalmsgatan 4 (visa karta
)
721 32 VÄSTERÅS Arbetsplats
