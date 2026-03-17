Orderprojektledare, Finspång
2026-03-17
JeffersonWells söker nu en Orderprojektledare till Siemens Energy, inom Additive Manufacturing (AM) verksamheten. Detta är ett spännande vikariat där du får möjlighet att arbeta i framkant av 3D-printad produktion och bidra till projekt som gör verklig skillnad - både tekniskt och affärsmässigt.
Om rollen
Som Orderprojektledare ansvarar du för att koordinera hela leveransen av 3D-printade komponenter - från kundförfrågan till fakturering. Du blir navet mellan kund, interna funktioner och andra samarbetspartners, och ser till att alla delar av beställningen håller kvalitet, tid och kostnad.
Exempel på arbetsuppgifter
Ta fram kalkyler för kostnad och ledtid
Tydliggöra scope och säkerställa att alla parter har samma bild av uppdraget
Löpande kommunikation med kund, projektorganisationen och AM-teamet i Finspång
Säkerställa att kostnader och intäkter hanteras enligt överenskommelse
Driva framdrift genom hela processen
Ansvara för kvalificering av komponenter vid behov
Arbeta med ständiga förbättringar inom både process och arbetssättPubliceringsdatum2026-03-17Kravprofil för detta jobb
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 3 års erfarenhet av produktion och/eller projektledning
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift
Mycket god samarbetsförmåga
En flexibel inställning och trivs i en verksamhet som utvecklas
Vem är du?
Du är en kommunikativ och strukturerad person som gillar att ha många kontaktytor. Du trivs i rollen som samordnare, tar ansvar och håller ihop både detaljer och helhet. Samtidigt lockas du av en miljö där saker fortfarande formas och förbättras.
Varför arbeta som konsult via Jefferson Wells?
Att vara konsult hos Jefferson Wells innebär att du får:
En trygg anställning med kollektivavtal, förmåner och lön mellan uppdrag
Tillgång till ett stort nätverk av attraktiva uppdrag hos marknadsledande bolag
Personlig utveckling, där vi stöttar dig i din karriärresa och matchar dig med rätt uppdrag
Flexibilitet och variation - du får chansen att utvecklas i olika projekt och branscher
En dedikerad konsultchef som finns där för dig hela vägen
Vi tror att konsultrollen passar dig som vill växa, bredda din erfarenhet och samtidigt känna trygghet i en stabil arbetsgivare. Så ansöker du
Låter detta som rätt uppdrag för dig? Skicka in din ansökan snarast - intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Industrigatan 5 (visa karta
)
582 21 FINSPÅNG Arbetsplats
Linköping Kontakt
Isyan Baykal Tamburaci isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se Jobbnummer
9801662