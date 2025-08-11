Orderplockare/Nacka
2025-08-11
Tycker du om att pressa dig själv, utforska dina gränser och växa både psykiskt och fysiskt?
Då är det dig vi söker - ansök nu!
aleja ab är ett bemanningsföretag verksamt främst i Stockholm. Vi erbjuder dygnet runt jour till våra kunder, vilket innebär att vi har uppdrag under alla timmar på dygnet.
Vi bemannar inom en mängd olika branscher-bland annat inom transport och lager, bygg och rivning, sanering och renhållning samt andra tunga arbeten utan krav på större förkunskaper eller utbildning.
Vad vi kan erbjuda dig
Att arbeta hos oss innebär att du som person erbjuds möjligheter att dels kunna arbeta fast hos en och samma kund över en längre period, alternativt att på en kort tid få en kompakt och gedigen arbetslivserfarenhet genom många olika korta, intensiva uppdrag.
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som är morgonpigg, flexibel och inte rädd för att prova nya saker eller möta nya människor. Hos oss finns det möjlighet att även prova på olika typer av arbeten, bla inom lager, sanering, montering, grovarbete samt rivning. Arbetsuppgifter
Vi söker nu till ett distributionsföretag beläget i Nacka ett antal orderplockare.
I dina arbetsuppgifter ingår att plocka ordrar efter kundens system samt påfyllnad av kundens produkter i lagret.
För denna tjänst krävs truckkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
