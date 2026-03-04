Orderplockare
2026-03-04
Vi söker ORDERPLOCKARE inför vårsäsongen 2026!
Om Säve Plantskola
Säve Plantskola är en plantskola i tredje generationen.
1976 tog Märta och Hugos dotter Madeleine och hennes man Rolf över plantskolan. Fem år senare beslutade sig Madeleine och Rolf för att satsa helt på produktion och försäljning av perenner i parti.
2011 tog syskonen Marie och Rickard över plantskolan och har sedan dess tillsammans jobbat vidare med att utveckla och driva plantskolan framåt.
Idag producerar Säve Plantskola ca 1.8 miljoner perenner per år och har i sitt sortiment ca 1400 olika sorter.
Våra kunder är allt ifrån trädgårdsbutiker, anläggningsföretag och bostadsbolag, till kommuner och kyrkogårdsförvaltningar.
Säve Plantskola är en perennaodlare under ständig utveckling som erbjuder ett intressant sortiment av god kvalité.
Kvalifikationer
Du är gärna praktiskt lagd, noggrann och har en god fysik. Då våren är vår mest intensiva period på året, lägger vi också betydande vikt vid att du har en stor arbetsvilja och klarar av att arbeta i ett högt tempo. Du har gärna ett ordningssinne och lätt för att kommunicera.
B-körkort är inget krav men meriterande.
Bra att veta; vi arbetar utomhus oavsett väder, regn som solsken. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Som orderplockare arbetar du oftast i par. Du plockar plantor ute på odlingsytorna efter en beställningslista från kunden. Plantorna putsas från fula blad och ev. ogräs avlägsnas innan de sätts i brätten och lastas på vagnar. Vi använder oss av elbilar med släp i orderplockningen samt cc-truckar. (Truckkort behövs ej) Utöver dessa arbetsuppgifter förekommer också andra arbetsmoment.
Övrig: Plantskolan ligger ute på landsbygden och det är 2 km till närmsta busshållplats, tillgång till bil gör det enklare att ta sig hit.
Vi är en rökfri arbetsplats.
Är man under 18 år finns möjlighet att arbeta extra under våren, vi har dock ej möjlighet att erbjuda sommarjobb till personer som ännu inte fyllt 18 år vid start.
Arbetstider: 7.30-16.00. 30 min lunchrast.
Varaktighet: Säsongsanställning med olika startdatum och längd. Startveckor: 12, v. 14.
Ansökan via e-post: marie@saveplantskola.se
Skriv "orderplockare" i rubriken.
Vi ser gärna att du skickar ditt CV och personliga brev tillsammans med ett foto.
Ange också dina referenser i ditt CV.
Sista ansökningsdagen: 2026-03-20. Urvalsprocessen sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: marie@saveplantskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säve Plantskola AB
(org.nr 556842-1878)
Öxnäs Kulleväg 21 (visa karta
)
423 73 SÄVE Jobbnummer
