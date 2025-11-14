Ordermottagare/Orderadministratör till Finspång
2025-11-14
OM FÖRETAGET
Vår kund har valt att vara anonym i detta skede och mer information ges vid ett första intervjutillfälle.
DC Talents hjälper nu vår kund att hitta nästa stjärna som vill kliva in i rollen som Ordermottagare/Orderadministratör. Tjänsten är placerad i Finspång där du utgår från kunds kontor.
Detta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader med önskad start omgående eller enligt överenskommelse. Du blir anställd på DC Talents och uthyrd till kund under uppdragstiden, med ambition att du därefter går över i en direktanställning hos kund, förutsatt att alla parter är nöjda.
Vi använder oss av ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM ROLLEN
I rollen som Ordermottagare/Orderadministratör blir du en viktig del av teamet genom att avlasta och stötta verksamheten med olika administrativa uppgifter. Arbetet är varierande och du kommer stundtals fungera som en allsidig resurs som bidrar där det behövs som mest.
Du blir en del av ett sammansvetsat team som präglas av gott samarbete och hög teamkänsla.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Administrativt stöd till ordinarie personal
Orderhantering och fakturering
Koordinering och uppföljning av ärenden
DIN PROFIL
Vi söker dig som trivs i en stöttande och administrativ roll där struktur och service står i fokus. Du behöver ingen eftergymnasial utbildning, men vi ser gärna att du har en gymnasieexamen med inriktning mot ekonomi eller motsvarande erfarenhet. För denna tjänst är det ett krav att du kan kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.
I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen tror vi att du är ambitiös, noggrann och flexibel. Du trivs med ett högt tempo och uppskattar att ha flera projekt igång samtidigt. Som person är du kommunikativ, orädd och strukturerad, och du motiveras av att bidra till att arbetet flyter på smidigt och att mål uppnås i tid.
ANSÖKAN & KONTAKT
I denna rekryteringsprocess använder vi ett löpande urval. I och med det ser vi gärna att du kommer in med din ansökan snarast, men senast 12/12. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Din ansökan bestående av CV skickas till jobb@dctalents.se
OM DC TALENTS
DC Talents är ett specialistbolag inom bemanning, rekrytering och hyrrekrytering. Vi är nischade inom den juniora tjänstemannasektorn och vårt fokus ligger på mjuka värden där kandidaternas personlighet, driv och kulturella matchning premieras i lika stor utsträckning som de traditionella hårda kraven. Så ansöker du
