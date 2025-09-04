Orderadministratör - med ansvar för struktur, flöde och säkerhet
2025-09-04
Om tjänsten
Vi söker en noggrann och engagerad Orderadministratör som vill vara en viktig kugge i det dagliga flöde. Du kommer att arbeta nära både säljare, lager och ekonomiavdelning och spela en nyckelroll i att säkerställa att våra produkter och beställningar hanteras smidigt, korrekt och med hög kvalitet, arbetsplatsen ligger i Spånga och arbetstiderna är mellan 7:45-16:30.
I din roll som orderadministratör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Orderläggning och hantering av inkommande beställningar
• Svara på produktförfrågningar och offerera priser
• Uppdatering och underhåll av prislistor i Jeeves
• Inköp av produkter samt leveransbevakning
• Samarbeta med produktansvarig för rätt lagerhållning
• Registervård i Jeeves och ansvar för produktrelaterade säkerhetsdatablad
• Deltagande i inventering två gånger per år tillsammans med ekonomi och lagerpersonal
• Stöd vid maskinprojekt som backupfunktion
• Hjälpa till i lagret med orderplockning vid behov.
Tjänsten som orderadministratör är ett konsultuppdrag med start i mitten av maj och gäller i 6 månader med god chans till förlängning/anställning hos kund.
Vi söker dig som har erfarenhet av att ha arbetat som orderadministratör, erfarenhet inom service och försäljning samt har erfarenhet av att arbeta i Jeeves eller liknande ERP- system.
Vidare ser vi att du är flexibel, har ett öga för detaljer, är en lagspelare, kan ta egna initiativ och är framåt.
Viktigt för tjänsten är:
• Talar flytande svenska och engelska
• Har erfarenhet av att arbeta som orderadministratör
•
Har erfarenhet av Jeeves-OLFI eller liknande ERP-system
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Haymanot Yigremachew via Adecco 's växel 010 - 173 73 00
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
