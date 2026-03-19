Order Coordinator
Vi på Nordic Nest Group befinner oss nu på en resa till att bli den mest älskade destinationen inom skandinavisk design och livsstil - nu finns en spännande möjlighet att vara med på vår resa!
Nu söker vi en Order Coordinator som vill vara med och skapa världens bästa kundupplevelse till våra kunder tillsammans med resten av teamet!
Vad innebär rollen? Som Order Coordinator kommer du att ha en administrativ och koordinerande roll på vår inköpsavdelning där du fungerar som en länk mellan våra leverantörer, våra avdelningar inom operations samt vår ekonomiavdelning. Du lägger löpande inköp och säkerställer att vårt lagerförda sortiment alltid finns i lager.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att...
Arbeta med att optimera varuinköp mot aktuella försäljningsprognoser för att säkerställa en hög tillgänglighet av varor på lager
Arbeta med att utveckla de olika leverantörernas leveransprecision och leveranskvalité.
Arbeta med löpande inköp via vårt order- och prognossystem.
Ansvara för hantering av orderbekräftelser.
Ansvara för hantering av pris- & antalsdiffar på leverantörsfakturor
Arbeta systematiskt för att minimera leveransförseningar & leveransavvikelser.
Uppföljning av kostnader för avvikelser för inkommande varor.
Förbättringsarbete kopplat till order & leverans för att skapa ett effektivare flöde.
Vem är du? För att lyckas i rollen tror vi att du är en god administratör med ett utpräglat servicetänk. Som person är du noggrann, strukturerad och trivs i en administrativ roll med många kontaktytor. Du tycker om att arbeta i en miljö med stundvis högt tempo och kan snabbt ställa om ditt fokus genom att skifta arbetsuppgifter. Vidare ser du det som en självklarhet att samarbeta med teamet för att vi tillsammans ska nå gemensamma resultat.
Du en lagspelare som förstår att nyckeln till att skapa magiska resultat är genom att arbeta tillsammans. Du har en positiv och lösningsfokuserad attityd och trivs i en energirik arbetsmiljö som präglas av ett högt tempo, högt till tak och starkt målfokus tillsammans med likasinnade kollegor.
Vi har en företagskultur där vi värdesätter att våga utmana nuläget och testa nytt. Vi tror därför att du har en förmåga att fatta beslut som tar oss närmre våra bolagsmål, och vi är säkra på att vi på detta sätt kan skapa de allra bästa resultaten tillsammans.
Skicka in din ansökan redan idag! Tjänsten är ett vikariat på heltid med start snarast enligt överenskommelse, och löper fram till 31/12-2026. Placering är på kontoret i Kalmar.
Vi arbetar med ett löpande urval och har som ambition att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt person. Så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi tror på en kombination mellan personliga egenskaper och tidigare erfarenheter till denna roll, därför använder vi personlighetstest och logiktest i ett tidigt skede i rekryteringsprocessen.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till Camilla Forslund, Head of Demand Planning, via camilla.forslund@nordicnest.com
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7406173-1903160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Nest AB
