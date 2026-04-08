Operatörer till Munters för helgskift
2026-04-08
Publiceringsdatum2026-04-08
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se
Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag, jordbruk och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö och klimatkontroll sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning, försäljning och service i fler än 30 länder av våra omkring 5000 medarbetare. För mer information om Munters, besök gärna www.munters.com.
Trivs du med att arbeta inom industrin, eller är du nyfiken på hur det är att jobba i en produktionsmiljö? Skulle det passa dig med en heltidstjänst där du enbart arbetar helger? Då kan tjänsten som operatör på Munters passa dig!
Som maskinoperatörer på Munters arbetar du med att styra och övervaka maskiner som tillverkar block till avfuktarsystem. Du arbetar till största del med automatiserade maskiner och kemiska processer men utför även enklare underhållsåtgärder. Ofta arbetar du mot en uppsatt deadline vilket ställer krav på effektivitet och struktur. Du ingår i ett skiftlag med flera personer där ni arbetar tillsammans mot de uppsatta målen och stöttar varandra i det arbetet.
Arbetstiderna är helgskift 06:00-18:00 lördag & söndag.Profil
I den här rollen tar nyfikenhet och engagemang dig långt. Vi söker en riktig lagspelare som drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med sina kollegor. Du bör även ha förmågan att behålla lugnet i stressiga situationer och du arbetar noggrant och strukturerat för att upprätthålla en hög kvalitet i det du gör. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från industrin som operatör, eller att du har arbetat praktiskt och har ett tekniskt intresse. Du kommunicerar väl på svenska.Så ansöker du
Du blir anställd av Clockwork och arbetar som konsult på uppdrag hos Munters.
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan! Sök tjänsten via vår hemsida www.clockworkpersonal.se
så snart som möjligt då vi kallar in kandidater löpande på intervju och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag som är 2026-04-26 För vidare frågor kontakta tove.roslund@clwork.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
815 35 TIERP
Munters Europe AB Kontakt
Ida Broman ida.broman@clwork.se +46 73 351 27 78 Jobbnummer
