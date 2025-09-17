Operatör till Oerlikon Balzers
2025-09-17
Är du redo för nästa utmaning? Har du erfarenhet av att arbeta inom industrin och finns tillgänglig omgående? Då ska du söka till oss! Just nu söker Adecco en operatör för uppdrag i Köping!
Oerlikon Balzers är världsledande leverantör av ytteknik som ger betydligt högre prestanda och ökad livslängd för precisionskomponenter och verktyg för metall- och plastbearbetningsindustrin.
Läs mer på: https://www.oerlikon.com/balzers/se/sv/Om tjänsten
Välkommen till vår anläggning i Köping! I denna roll kommer du att bli en viktig del av vårt team och arbeta med för- och efterbearbetning av olika industriverktyg. Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och inkluderar bland annat:
• Montering av fixturer och verktyg i maskiner: I arbetet förkommer det montering och justera fixturer, verktyg och komponenter i olika maskiner. Detta innebär noggrann placering för att förbereda dem för bearbetning/beläggning. Arbetet kräver precision och ett bra kvalitetstänk.
• Noggrann inspektion med mikroskop: Efter bearbetning kommer du att använda mikroskop för att inspektera verktygen och komponenterna. Detta steg är avgörande för att säkerställa att alla delar uppfyller våra höga kvalitetsstandarder. Du kommer att leta efter eventuella defekter eller avvikelser som kan påverka verktygens prestanda.
• Tvättning av verktyg: Innebär att du använder specialiserade tvättmaskiner och rengöringsmedel för att avlägsna smuts, olja och andra föroreningar. Renlighet är en del av det viktigaste för att säkerställa att verktygen fungerar optimalt.
• Blästring: Blästring av fixturer för dagligt underhåll.
• Daglig orderhantering: Du som har erfarenhet av affärssystemet Navision är till din fördel.
Vi vill att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Observera att arbetet innebär tunga lyft.
Arbetet är förlagt på 2-skift
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om dig
Vi söker dig som har tidigare arbetat inom industrin. Värdesätter samarbete och laganda högt. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och tillsammans kommer ni att lösa problem och förbättra arbetsprocesserna. Vi uppmuntrar öppen kommunikation och delning av idéer för att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö. Genom att stödja varandra och arbeta som ett team, strävar vi efter att nå våra gemensamma mål och leverera högkvalitativa produkter till våra kunder.
Du som har erfarenhet av supportsvarv ses som ett plus. I rollen förväntas du att arbeta självständigt med maskinerna, därför söker vi dig som är noggrann samt har ett eget driv och som kan se vad som behöver göras. Har du truckkort och körkort är det till din fördel.
Om Adecco
Tjänsten är en del av vår personaluthyrning. Du blir anställd av oss på Adecco men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss Adecco för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde.
Fast lön
