Operatör till 5-skift
2026-04-17
Operatör sökes till kund i Vetlanda kommun
Uniflex söker nu en operatör till en av sina kunder i Vetlanda kommun. Här erbjuds du ett långsiktigt uppdrag i en stabil verksamhet med goda möjligheter till utveckling.

Om tjänsten
Som operatör kommer du att arbeta i en produktionsmiljö där du har en viktig roll i att säkerställa att tillverkningsprocessen fungerar smidigt och effektivt. Du ansvarar för att övervaka maskiner, säkerställa kvalitet i produktionen samt åtgärda enklare driftstörningar.
Tjänsten innefattar även viss truckkörning samt enklare underhållsarbete för att hålla maskinerna i gott skick och minimera stillestånd.
Uppdraget startar som en inhyrning via Uniflex, men är långsiktigt med mycket goda möjligheter att bli övertagen och anställd direkt av kundföretaget.
Arbetet är förlagt till ett rullande 5-skift, vilket innebär varierande arbetstider dag, kväll, natt och helg.Dina arbetsuppgifter
Övervaka, styra och optimera maskiner i produktion
Utföra enklare underhåll, felsökning och justeringar
Säkerställa att produktionen håller rätt kvalitet
Truckkörning och materialhantering
Rapportera avvikelser och bidra till förbättringsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som är tekniskt intresserad och trivs i en praktisk roll. Du har ett öga för detaljer och arbetar strukturerat även i ett högt tempo.
Vi ser att du:
Har erfarenhet från industrin eller en teknisk utbildning
Har truckkort (meriterande)
Har god förståelse för maskiner och produktion
Behärskar svenska i tal och skrift
Är ansvarstagande, noggrann och samarbetsvilligDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är lösningsorienterad och har en positiv inställning till arbete. Du är flexibel, trivs med att arbeta i team och har en vilja att lära dig nya moment. Du tar ansvar för ditt arbete och bidrar till en god arbetsmiljö.Övrig information
Placering: Vetlanda kommun
Anställningsform: Inhyrning med goda möjligheter till övertag
Arbetstid: Rullande 5-skift
Start: Enligt överenskommelseOm företaget
Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik - från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
