Operatör/Produktionsplanerare till Thales
2026-04-14
Thales söker nu en strukturerad och ansvarstagande medarbetare till vår produktion i Stockholm. I denna roll kommer du främst att arbeta som operatör och bidra till produktionens framgång, men du får även möjlighet att arbeta deltid på vår planeringsavdelning för att säkerställa en effektiv produktionsplanering och ha nära dialog med våra kunder.
Om rollen:
Som operatör är du en viktig del av vårt produktionsteam och kommer att jobba med ett härligt team om ca 20 personer. Tillsammans med teamet kommer du att arbeta med samtliga av våra arbetsmoment som ingår i vår produktion. Exempel på arbetsuppgifter är maskinhantering, kvalitetsgranskning, packning och postavslut. Du kommer tillsammans med teamet jobba mot uppsatta mål inom produktion, kvalitet och leverans. Du bidrar aktivt till gruppens resultat genom att samarbeta med kollegor, hålla ett stabilt arbetstempo och säkerställa att arbetet utförs enligt gällande rutiner och krav. I rollen är du delaktig i att identifiera och lösa problem i produktionen och du kommunicierar avvikelser för att säkerställa ett effektivt och säkert flöde. Som operatör på Thales får du även möjlighet att jobba aktivt med LEAN och 5S.
Utöver det operativa arbetet kommer du att stödja planeringsavdelningen under delar av din arbetstid. Detta innebär att du hjälper till att planera det löpande arbetet med våra produkter. Du säkerställer även att dagliga batcher prioriteras för ett jämnt och effektivt flöde samt hanterar kundkontakt via telefon och e-post under kontorstid. Rollen inkluderar även deltagande i avvikelsehantering och uppföljning för att kontinuerligt förbättra våra processer
Rollen är tudelad, vilket innebär att ca 70% av din arbetstid är operatörsarbete och 30% av tiden avsätts för planering och kundkontakt. Du kommer vara ansvarig för planeringen vid ordinarie personals frånvaro.
Tjänsten är en tillvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning. Skiftgång förekommer samt helgarbete vid behov.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som operatör:
Maskinhantering
Kvalitetsgranskning av våra produkter
Packning och postavslut
Rapportering av avvikelser och tillbud
Jobba effektivt mot uppsatta produktionsmål och bidra till företagets resultat
Som produktionsplanerare:
Planera dagliga batcher för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde och vår leveranssäkerhet ut mot kund
Kundkontakt vid telefon och e-post
Kommunicera med operatörerna och TeamLead/Produktionschef
Registrera och utreda avvikelser
Daglig avstämning av våra produkter
För att lyckas i denna roll tror vi att du har/är:
Har erfarenhet, eller intresse, av produktionsmiljö
Flexibel och trygg med att hantera flera arbetsmoment samtidigt samt kan anpassa sig till snabba förändringar i produktionsmiljön
Erfarenhet av att jobba med kundkontakt
Har erfarenhet av Office 365
Bekväm med att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift
Är noggrann, strukturerad och driven med förmåga att skapa ordning och kontroll
Är lösningsorienterad, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team
Har ett högre säkerhetsmedvetande och agerar med integritet
Krav för rollen:
B-körkort
Svensk medborgare
Inga betalningsanmärkningar
Godkänd kontroll av belastningsregister och utdrag ut kronofogdens register
Godkänd enligt bestämmelser för säkerhetsskydd
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Thales har krav på säkerhetsplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på svenskt medborgarskap.
Vad kan Thales erbjuda dig?
Thales erbjuder en stabil, säkerhetsmedveten och flexibel arbetsplats, där du ingår ett team som hanterar komplexa arbetsuppgifter. Vi erbjuder utöver grundlön en prestationsbonus som betalas ut kvartalsvis, fina löneförmåner via kollektivavtal och friskvårdsbidrag. Vi har även en personalkomitté som arrangerar varierande event flera gånger per år.
Thales skall vara en trygg och säker arbetsplats för samtliga medarbetare. För att uppnå en trivsam arbetsmiljö och uppfylla de arbetsmiljökrav som regleras i Arbetsmiljölagen genomför vi tillsammans med extern part slumpmässiga drogtester för samtliga positioner.
Sista ansökningsdag är: 2026-05-17
Thales ger företag och myndigheter världen över möjligheten att erbjuda trygga och tillgängliga digitala tjänster till miljoner individer. Varje gång deras kunder, anställda och medborgare vill handla, kontakta eller identifiera sig själva, är våra lösningar till för att göra det säkrare och lättare. Så oavsett när de vill handla, resa, arbeta och kommunicera, så har våra medarbetare redan utvecklat och infört programvaran, redskapen, plattformen och tjänsterna som möjliggör dem att kunna göra detta, och mycket mer, på ett fullständigt säkert sätt.
