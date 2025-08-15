Operatör|Lernia|Laholm
Lernia Bemanning AB / Grafikerjobb / Laholm Visa alla grafikerjobb i Laholm
2025-08-15
Vår kund i Laholm söker en skicklig pressoperatör som brinner för precision och kvalitet. Här får du chansen att arbeta i en dynamisk miljö med moderna maskiner och vara en nyckelperson i produktionen. Ta steget och bli en del av ett framgångsrikt team.Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Om tjänsten: Som pressoperatör kommer du att ansvara för driften och övervakningen av tryckpressar hos vår kund. Du utför regelbundna kontroller och underhåll, säkerställer att produktionsmålen uppfylls samt övervakar kvalitetsstandarder. Du hanterar materialförberedelser och orderplanering, och rapporterar eventuella tekniska komplikationer för att säkerställa effektiv produktion. Ditt arbete bidrar till att optimera produktionsprocessen och stödjer teamet i att nå uppsatta mål.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning med inriktning mot teknik eller industri. Erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustrin, särskilt som operatör, är avgörande. Förmåga att arbeta skift och hantera fysiskt krävande arbetsuppgifter är också nödvändigt för tjänsten.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av CNC-maskiner eller har genomgått relevant utbildning. Kunskap i kvalitetskontroll och erfarenhet av att arbeta med ISO-standarder är också fördelaktigt. Erfarenhet av att arbeta i ett team och god kommunikationsförmåga är värdefulla egenskaper.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Shkodran Zejneli via e-post: shkodran.zejneli@lernia.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9460265