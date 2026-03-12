Operatör/elmontör - Norra Stockholm
2026-03-12
Vill du arbeta med el och montering i en roll där noggrannhet och kvalitet gör skillnad?
WeStaff Sweden söker nu operatörer/elmontörer till en teknisk industriverkstad. Här får du möjlighet att arbeta med elektriska system och digital styrning för maskiner där kvalitet, noggrannhet och säkerhet är avgörande.
Det här är en roll för dig som trivs med elektroniska komponenter, funktionstester och precision. Du kommer att montera elskåp och elutrustning för olika maskiner, utföra tester och dokumentation som säkerställer att produkterna fungerar enligt specifikation.
Exempel på arbetsuppgifter
Montera elutrustning enligt aktuellt tillverkningsunderlag (arbetskort och elritningar)
Märka komponenter med ID-skylt och utföra funktionstest av digital styrning
Utföra isolationstest och dubbelkontroll av elutrustning
Transportera färdigkopplade produkter till nästa produktionssteg
Avrapportera färdiga order i affärssystem
Rapportera avvikelser som påverkat arbetstid, t.ex. materialbrist, omarbete eller väntetid, så att korrekt tidsrapportering kan följas
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ordningsam och positiv, med ett genuint intresse för elektronik och mekanik. Du trivs i en praktisk verkstadsmiljö och har förståelse för att arbeta i grupp.
Du har grundskola och minst tre års arbetslivserfarenhet, 3-årigt gymnasium eller motsvarande yrkesutbildning, och kan läsa och förstå elritningar/scheman. Du har även allmän datakunskap och behärskar svenska i tal och skrift, vilket gör att du kan dokumentera och rapportera arbetet korrekt.
Vi ser gärna att du är lyhörd, hjälpsam och vill lära dig nya arbetsuppgifter, och att du söker en långsiktig arbetsplats där du kan utvecklas i rollen.
Omfattning: Heltid, långsiktigt uppdrag Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag Ort: Norra Stockholm Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter.
